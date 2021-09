Betere samenwerking nodig voor inburgeraars

Zodra inburgeraars worden gekoppeld aan hun toekomstige gemeente, treedt er een hele machinerie in werking. Nu ligt er een handreiking met scenario’s die gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kunnen gebruiken voor een ‘warme overdracht’.

Als een inburgeraar een plek in een gemeente krijgt toegewezen, is het aan die gemeente om de regie te voeren over het inburgeringstraject. Tegelijkertijd starten bij het COA, waar de inburgeraar dan nog verblijft, de eerste activiteiten voor dit traject. Om dit beter te laten aansluiten op elkaar, is een handreiking geschreven door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein.

‘Goede start waarborgen’

De handreiking voor een ‘warme overdracht van COA naar gemeente’ moet zorgen voor betere informatieoverdracht en samenwerking tussen die twee. ‘Dat is belangrijk om een goede start van de inburgering en een doorlopende lijn vanuit de opvang te waarborgen.’ In drie scenario’s schetst Divosa hoe het COA en gemeenten de gewenste verbeteringen kunnen vormgeven. Daarbij staat steeds welke afspraken ze op welk moment kunnen maken.

Het eerste scenario richt zich op een snelle start. Daarin begint de gemeente het inburgeringstraject zo vroeg mogelijk. Het tweede scenario richt zich op een ‘gecombineerde aanpak’. Hierbij start de gemeente nog tijdens het verblijf van de nieuwkomer in het asielzoekerscentrum met de brede intake en het opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het derde scenario begint de gemeente pas met het reguliere inburgeringstraject ná de huisvesting van de inburgeraars. In de praktijk komen overigens combinaties van deze scenario’s voor.

Wet inburgering 2021

Komend jaar treedt op 1 januari de Wet inburgering 2021 in werking. De regie op inburgering ligt dan volledig bij gemeenten. Het doel is inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Divosa en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe wet. Ook DUO, het ministerie van Sociale Zaken en het COA zetten zich hiervoor in.