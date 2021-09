Leerkracht of loodgieter worden met hulp van de gemeente

Loodgieter, zorgmedewerker, softwaretester of leerkracht: inwoners van de stad Utrecht kunnen zich met hulp van de gemeente laten omscholen naar beroepen waar nu of in de toekomst veel behoefte aan is. De gemeente wil 250 mensen begeleiden naar deze kansrijke sectoren. Zo sluiten vraag en aanbod straks beter op elkaar aan.

De gemeente Utrecht geeft inwoners die minder dan 40.000 euro per jaar verdienen, de kans om een carrièreswitch te maken naar beroepen met een grotere baan- en inkomenszekerheid. Denk aan kansrijke sectoren als onderwijs, ICT, gezondheid, bouw, techniek en de energietransitie. Zo wil de stad werkloosheid voorkomen en krapte in deze sectoren tegengaan. Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘Door nu te investeren in het werk van de toekomst, maakt Utrecht zich op voor de uitdagingen van morgen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn dan in de toekomst beter in balans.’

Voor rekening van de gemeente

Alleen wie minder dan 40.000 euro per jaar verdient, komt in aanmerking voor de regeling. De gemeente betaalt de kosten voor oriëntatie, scholing en werkbegeleiding. Per deelnemende inwoner trekt Utrecht maximaal zevenduizend euro aan opleidingskosten uit. Utrechters kunnen zich via het Leerwerkloket van de regio Utrecht aanmelden voor persoonlijk advies en begeleiding bij het kiezen van scholing.

Impuls voor initiatieven werkgevers

Daarnaast investeert de gemeente ook in initiatieven van werkgevers en organisaties. Die zijn er eveneens op gericht om meer mensen te laten instromen in toekomstbestendige sectoren. Voorbeelden van deze initiatieven zijn het leer-werkconcept de Beroepentuin, IT-opleider TechGrounds en de voucher Techniek samen de crisis door. Volgens wethouder Klaas Verschuure, Economische Zaken, staan werkgevers te springen om goed geschoold personeel. ‘Hun rol als begeleider is daarbij onmisbaar. Daarom vinden we het belangrijk om ook initiatieven uit het bedrijfsleven te stimuleren. Initiatieven die in nauwe samenwerking met het onderwijs zijn ontwikkeld, zodat ze goed aansluiten op de werkpraktijk.’

Snel en sterker uit de crisis

De Utrechtse regelingen gericht op toekomstbestendig werk, zijn bedoeld om snel en sterker uit de coronacrisis te komen. Alle maatregelen die de gemeente neemt voor de kwaliteit en de toekomst van de stad staan op utrecht.nl/voorjaarsnota. De nota staat in het teken van herstel na de coronacrisis.