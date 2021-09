Veel laaggeletterden stopten met leren tijdens de coronapandemie. Dat schrijft de stichting Lezen en Schrijven in een recent verschenen rapport. De organisatie roept gemeenten op hiermee aan de slag te gaan.

Stichting Lezen en Schrijven onderzocht samen met ruim dertig organisaties in het werkveld de invloed van anderhalf jaar coronacrisis op het onderwijs voor laaggeletterden. De pandemie heeft ook op dit vlak grote gevolgen gehad, zo staat in de uitkomsten van het onderzoek en in het rapport ‘Hoe heeft de coronacrisis de volwasseneneducatie beïnvloed?’

Zo stopten veel cursussen op locatie of werden online gegeven. Daardoor haakten heel veel cursisten af. Voor mensen die moeite hebben met taal is het volgen van online lessen lastig, zo is de redenering. Ook heeft niet iedereen een goede laptop of computer of beschikt over genoeg digitale vaardigheden. Daarnaast meldden zich aanzienlijk minder nieuwe mensen aan voor een cursus. Volgens de professionele aanbieders was er zelfs sprake van 71 procent minder aanmeldingen dan voor de pandemie.

‘Zorgwekkende situatie’

Geke van Velzen is directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven en licht het onderzoek toe. ‘In de vele gesprekken die mijn collega’s en ik hadden met organisaties, kwam sterk het beeld naar voren dat veel minder mensen aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van basisvaardigheden.’ Een zorgwekkende situatie, aldus van Velzen ‘omdat het aantal laaggeletterden in Nederland nog steeds stijgt’.

Nu de samenleving weer wat meer open gaat, moet er volgens de stichting weer aandacht komen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Want het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden is van wezenlijk belang om in de maatschappij mee te kunnen doen, schrijft de stichting. Van Velzen pleit ervoor dat gemeenten en organisaties in het werkveld samen hun schouders zetten onder de aanpak van laaggeletterdheid. ‘Zo werken we de corona-achterstanden weg. Ook zorgen we ervoor dat we laaggeletterdheid verminderen en voorkomen.’ Daarnaast bepleit de organisatie een verdubbeling van het budget voor scholing en de aanpak van laaggeletterdheid.

Week van Lezen en Schrijven

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven, van 6 tot en met 12 september, vraagt de stichting extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Dat gebeurt samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties.