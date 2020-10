Gemeentevacatures veren op uit coronadal

Na een fikse coronadip trekt de gemeentelijke banenmarkt weer aan. Dat blijkt uit de Vacaturemonitor over het derde kwartaal van dit jaar, die A&O fonds Gemeenten vandaag publiceert.

De Vacaturemonitor houdt bij hoeveel vacatures gemeenten uitzetten op internet. De coronacrisis ontregelde naast veel andere processen ook de werving van nieuwe medewerkers. De werkgeversvraag kelderde daardoor in kwartaal twee met meer dan 30 procent, wat nog altijd een zoektocht naar ruim 3200 nieuwe collega’s betekende.

Herstel

In het derde kwartaal zet het herstel dus in, zo wordt vandaag duidelijk. De markt is niet ineens weer op het oude niveau, maar de nieuwe vacatures zitten duidelijk in de lift, met 14 procent om precies te zijn.

De vraag naar arbeidskrachten ligt wel nog 7 procent onder het derde kwartaal van 2019. ‘Er is dus sprake van enig herstel,’ zo duidt A&O fonds de data. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, klinkt de waarschuwing daarbij. ‘De krimp als gevolg van de eerste golf van de coronacrisis heeft zich vooralsnog beperkt tot slechts één kwartaal. Alhoewel een verdere krimp in het vierde kwartaal ook niet uitgesloten kan worden door de economische gevolgen van een opleving van het coronavirus.’

Profiteren van ruime arbeidsmarkt

Gemeenten kampen al lang met personeelstekorten, vooral waar ze moeten concurreren met de markt, zoals voor IT’ers. Nu veel bedrijven in de problemen verkeren door de crisis, zouden gemeenten moeten overwegen hun kans te grijpen. ‘Veel werknemers zien mogelijk in dat hun bedrijf inmiddels echt geen toekomst meer heeft, komen mogelijk tot een andere kijk op hun huidige baan of gaan voor de toekomst op zoek naar meer vastigheid,’ schetst de monitor de huidige situatie.

De tweede golf van corona en een gedeeltelijke lockdown doen hier mogelijk nog een schep bovenop. Dat is vervelend voor de meeste betrokkenen, maar voor gemeenten die normaal gesproken niet kunnen opboksen tegen de salarissen bij bedrijven, doet zich hier wellicht een kans voor. ‘Dit proces verhoogt de populariteit van de overheid en ook de gemeente als werkgever.’

Meer vastigheid

Overstappers van bedrijven naar gemeenten hebben verschillende drijfveren. ‘Ze komen mogelijk tot een andere kijk op hun huidige baan of gaan voor de toekomst op zoek naar meer vastigheid.’

De meeste gemeentebanen die openstaan, bevinden zich in het ruimtelijk domein. Daar is voor gemeenten veel te doen, door onder meer de komst van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Zo vergt de energieagenda al gauw 14 tot 17 nieuwe medewerkers gemiddeld per gemeente, blijkt uit een recent rapport waarover Wim Voeten schrijft op deze site.