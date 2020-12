Ook dit jaar waren er weer prijzen te winnen voor uiteenlopende prestaties. Deze gemeenten kregen in 2020 lof voor hun beleid en mochten een mooie titel op de schouw zetten.

Veenendaal: Fietsstad 2020

Veenendaal mag zich Fietsstad 2020 noemen. De gemeente won de verkiezing voor beste fietsgemeente en stak daarmee Enschede, Scherpenzeel, Schiermonnikoog en Winterswijk de loef af. De verkiezing Fietsstad 2020 is onderdeel van een tweejaarlijkse reeks door de Fietsersbond. Veenendaal deed het vooral goed op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en fietsparkeergelegenheid.

Hof van Twente: beste werkgever

Gemeente Hof van Twente kwam als beste plek om te werken uit de bus in het jaarlijkse werkgeversonderzoek van Effectory. ‘Medewerkers doen hier met veel inzet en plezier hun werk.’ De gemeente volgt daarmee Rhenen op, die het jaar ervoor won.

Utrecht: Vrijwilligersgemeente 2020 en meest bijvriendelijk

Utrecht is koploper als het gaat om het faciliteren van vrijwilligers: de stad werd verkozen tot Vrijwilligersgemeente van het Jaar 2020. Volgens de jury verdiende de gemeente de prijs omdat ze bijvoorbeeld ‘heel veel ondersteuning biedt aan vrijwilligers en hun organisaties en daar heel transparant over is’. Utrecht over de lessen die ze leerde.

Ook werd de gemeente Utrecht verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Vooral de integrale aanpak kon op veel lof rekenen. ‘Groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie worden steeds belangrijker in de stad. In Utrecht willen we dat groen gelijke tred houdt met verstedelijking.

Meer winnaars

Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing kwamen Deventer, Goirle en Oss begin dit jaar als winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën.

De gemeente Noordenveld won de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. Appingedam kreeg de publieksprijs.