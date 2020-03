Hof van Twente verkozen tot beste werkgever

Gemeente Hof van Twente komt als beste plek om te werken uit de bus in het jaarlijkse werkgeversonderzoek van Effectory. ‘Medewerkers doen hier met veel inzet en plezier hun werk.’

De gemeente volgt daarmee Rhenen op, waar vorig jaar de eretitel ‘beste werkgever’ naartoe ging. Voor het onderzoek beoordelen werknemers hun organisatie op verschillende onderdelen. Daarbij worden drie branches onderscheiden: profit, non-profit en zorg. In totaal delen meer dan 500.000 werknemers scores uit. In de categorie non-profit pakt Hof van Twente dit jaar de award.

Geïnvesteerd in ontwikkeling

Trots? Dat zijn ze zeker. Gemeentesecretaris Dennis Lacroix: ‘We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze organisatie. Hieruit blijkt dat onze medewerkers daarover tevreden zijn en met veel inzet en plezier hun werk doen.’

Medewerkers geven aan de zelfstandigheid en vrijheid in het werk zeer te waarderen, net als het klantgericht werken, zo schrijft de gemeente. Medewerkers zouden in een ontwikkeltraject de kernwaarden leiderschap, eigenaarschap en vertrouwen ‘eigen hebben gemaakt en uitgediept’. Dit zorgt voor houvast in de manier van werken, aldus de gemeente. Medewerkers zijn zelf aan zet wat betreft hun ontwikkeling en leidinggevenden weten talenten van medewerkers beter te benutten dankzij het traject.

Daarnaast beslissen medewerkers voor een groot deel zelf wanneer ze werken en hoe ze hun werk doen. Dat zorgt voor een goede balans tussen werk en privé, waardoor mensen beter in hun vel zitten.

Goed scorende gemeenten

Ook de gemeenten Epe en Nunspeet doen het goed en worden beoordeeld met drie sterren, het hoogste mogelijke aantal. De gemeenten Diemen, Losser, Nieuwkoop, Opsterland, Woudenberg en Zeist ontvangen elk twee sterren. Alkmaar, Den Haag, Leeuwarden, Rijssen-Holten, Stein, Valkenswaard en Weert moeten zich tevreden stellen met één ster.

Weinig managementlagen

Wat maakt nou nog meer goed werkgeverschap? Volgens het onderzoeksbureau hebben de beste werkgevers een aantal zaken gemeen. Bijvoorbeeld een inspirerende directie, weinig managementlagen en een aansprekende missie. Specialisten krijgen veel verantwoordelijkheid en worden niet te veel gehinderd door onnodige regels.

De leiding deelt informatie over bijvoorbeeld omzet, winstgevendheid of klanttevredenheid, zodat medewerkers een duidelijk kader hebben om zichzelf en de organisatie te verbeteren. Daarnaast zetten topwerkgevers vaker in op sociale innovatie: ze vragen hun medewerkers hoe het werk sneller, goedkoper, slimmer en klantgerichter kan.

Aanpak loont

En dat loont, volgens het onderzoeksbureau zijn de gevolgen een lager verzuim, hogere verloopbestendigheid en grotere klantgerichtheid. Hof van Twente maakt trouwens kans op nóg een titel. Op 18 maart maakt Effectory namelijk bekend wie van alle branchewinnaars de hoogste score heeft gekregen en zich beste werkgever van heel Nederland mag noemen.