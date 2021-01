De top 20 van 2020

Veelbesproken onderwerpen en artikelen van het afgelopen jaar passeren nog eenmaal de revue in ons overzicht van de 20 meest gelezen artikelen van 2020. Het zal je niet verbazen dat het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen en spoedwetten de lijst aanvoeren. Maar er was ook volop aandacht voor de Omgevingswet, afvalscheiding en permanente bewoning van vakantiepraken.

1. Kritiek op nieuwe spoedwet: ‘geen democratische legitimatie’

De spoedwet die de noodverordeningen moet vervangen, laat via een getrapt systeem het kabinet, veiligheidsregio’s en gemeenten regels opleggen tegen de verspreiding van het coronavirus. Raadsleden en advocaten reageren afwijzend op de nieuwste noodgreep.

2. Overtreding van noodverordening leidt tot strafblad

Overtreding van de nieuwe noodverordening levert in veel gevallen automatisch een strafblad op. Het Openbaar Ministerie doet zaken af met een strafbeschikking, ook als een gemeentelijke boa ingrijpt.

3. Spoedwet loopt mogelijk vertraging op na scherpe kritiek

De spoedwet die coronamaatregelen vanaf 1 juli voor een jaar moet vastleggen, lijkt vertraging op te lopen. De Tweede Kamer heeft ook tijd nodig voor de behandeling.

4. Eerste noodloketten voor ondernemers open

De eerste loketten voor ondernemers, die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, gaan maandag open. In verschillende grote steden kunnen zij al snel terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

5. Beleid rond coronaboete stort als kaartenhuis in elkaar

Eind maart bracht Gemeente.nu het nieuws dat de coronaboete veelal automatisch leidt tot een strafblad. Verbazing en kritiek zetten de handhaving sindsdien onder druk. Deze week was het voorlopige dieptepunt.

6. Kabinet steunt zelfstandigen via bijzondere bijstand

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis zet het kabinet onder meer een tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers in. Ook vindt er overleg plaats binnen de VNG om lokale belastingen voor ondernemers stop te zetten of in te trekken.

7. Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet loopt wederom vertraging op. ‘Ik zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen,’ schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

8. Utrecht stopt met bronscheiding plastic, blik en pak

De Utrechtse raad gaf groen licht om plastic, blik en drankpakken vanaf volgend jaar niet langer door inwoners thuis te laten scheiden. De sorteermachines van het afvalbedrijf geven een dubbele grondstoffenwinst bij nascheiding.

9. Boa’s staan ‘vogelvrij’ vooraan bij handhaving noodverordeningen

Buitengewoon opsporingsambtenaren worden zonder verdedigingsmiddel of bescherming de straat op gestuurd, precies nu iedereen daar moet wegblijven. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand in je gezicht hoest? ‘Als je het hebt over de frontlinie, dan is dit het.’

10. Permanente bewoning vakantiepark eenvoudiger toe te staan

Minister Van Veldhoven roept gemeenten en veiligheidsregio’s op ‘nu niet te handhaven op permanente bewoning van vakantieparken, tenzij er sprake is van een onveilige situatie of criminaliteit’. Het wordt eenvoudiger om permanente bewoning toe te staan.

11. Veiligheidsberaad: gewijzigde noodverordening komt eraan

12. Weg naar permanente bewoning recreatieparken niet eenvoudig

13. Participatie inwoners bij Omgevingswet wordt harde eis

14. Coronavirus heeft brede impact op gemeenten

15. Tweede Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

16. Geen beslag meer op roerende zaken bij schuld

17. Budgetplafonds keren terug in sociaal domein

18. Vanaf 1 januari belletje of bezoek bij betalingsachterstand

19. Protocol voor gegevens delen binnen gemeente

20. Uitwerking maatregelen: raadsvergaderingen mogen wél