Eerste noodloketten voor ondernemers open

De eerste loketten voor ondernemers, waaronder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis gaan maandag open. In verschillende grote steden kunnen zij al snel terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

Veel gemeenten zijn bezig met het opzetten van een noodloket voor ondernemers. In een aantal grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en de Drechtsteden zouden ze vandaag open moeten gaan. Kleinere gemeenten zullen waarschijnlijk later in de week volgen, aldus Peter Heijkoop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Volkskrant.

Gemeenten als Horst aan de Maas, Leudal, Venlo en Venray hebben inmiddels speciale ondernemersloketten geopend. De gemeente Haarlem heeft vanaf vandaag op werkdagen van 10 tot 12 uur een telefonisch spreekuur voor zzp’ers. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen deze per mail of telefonisch stellen. Een expertteam van de afdeling Economie zit klaar om de vragen te beantwoorden.

Bijstand voor zzp’ers

Het kabinet kondigde de afgelopen week een pakket maatregelen aan ter waarde van zeker 250 miljoen euro om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is ook een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp’ers die ineens zonder inkomen zitten.

Volgens de VNG kunnen gemeenten ervoor kiezen om een voorschot te geven. Via een versimpelde toets komen zij in aanmerking voor bijstand. Daarbij vervalt onder meer de partnerinkomenstoets en de levensvatbaarheidstoets. Aanvragers worden vanaf komende week al volgens de herziene richtlijnen getoetst.

Torzo

De tijdelijke regeling (Torzo) geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Meer informatie van de VNG over de regeling >>

Meer informatie en veelgestelde vragen over financiële ondersteuning van ondernemers van de Rijksoverheid >>