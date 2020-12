Welke blogs zijn het afgelopen jaar het meest gelezen op Gemeente.nu? Ook onder onze bloggers waren de gevolgen van de coronacrisis, onder meer voor gemeenteraden en participatie, populaire onderwerpen in 2020. De top 10 opiniestukken op een rij.

1. Tijd voor een noodwet openbaar bestuur

De coronacrisis heeft het openbare leven in Nederland grotendeels tot stilstand gebracht. Via digitale netwerken proberen mensen met elkaar in contact te blijven en houden bedrijven de zaken zoveel mogelijk draaiende. Dat geldt ook voor provincies, waterschappen en gemeenten. Alleen voor gemeenteraden en provinciale staten blijkt dit een enorme worsteling.

2. Is de raad reddeloos in tijden van crisis?

De huidige coronacrisis dreigt ook de democratische besluitvorming lam te leggen. Fysieke bijeenkomsten moeten zoveel als mogelijk worden vermeden. En gemeenteraden hebben daarin ook een voorbeeldfunctie. Toch moet het besturen van de gemeente doorgaan. De colleges van B en W zijn nu leidend. Maar wat is in een crisissituatie de rol van de gemeenteraad?

3. ‘In crisistijd duidelijker zijn voor spelende kinderen’

Gemeenten geven in deze crisistijd verschillende signalen af over wat wel en niet acceptabel is als het om buitenspelende kinderen en jongeren gaat. Dat terwijl gemeenten een grote verantwoordelijkheid dragen voor de openbare ruimte en via de veiligheidsregio’s ook voor de algehele veiligheid en crisisbestrijding. Dat kan én moet anders en snel ook.

4. Kadernota in coronatijd nog zinvol?

In deze tijd van het jaar staat de kadernota op de agenda in de gemeenteraad. We gaan beslissen over wat er in de begroting van volgend jaar komt te staan, of niet? Kan de kadernota dit jaar nog wel hét instrument zijn voor de begroting? Heeft de gemeenteraad er weer, zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk, het jaarlijkse hoogtepunt mee?

5. Omgevingsdienst heeft duidelijke keuzes nodig

Na de vuurwerkramp in Enschede en de Volendamse nieuwjaarsbrand was het duidelijk: er schortte flink wat aan de vergunningverlening, toezicht en handhaving, kortweg het VTH-stelsel. Maar helaas, er is niet veel verbeterd sindsdien. Hoog tijd voor heldere keuzes.

6. De participatiesleur doorbroken

Door de coronacrisis kwam er een ongekende versnelling in online participatie. Hoognodig, want door de ‘participatiesleur’ van standaardopstelling in zaaltjes en ‘stickervel-avonden’ raakten we groepen kwijt die we juist hard nodig hebben voor beter beleid en draagvlak. Mijn oproep is om digitale participatie nooit meer los te laten en te zoeken naar de juiste mix van offline en online participatie.

7. Digitaal vergaderen: breiend ‘betrapt’ achter de webcam

‘Ergernis’ is nog zwak uitgedrukt als ik denk aan de ‘moeite’ die Eijsden-Margraten doet om de democratie op poten te houden. Weken was er achter de schermen als een gek gewerkt om een digitaal vergadersysteem te vinden, te installeren en in gebruik te krijgen, maar de raad was vergeten.

8. Antwoorden raadsvragen leiden zelden tot iets

Het vraagrecht is verankerd in de Gemeentewet. Elk raadslid mag het college het hemd van het lijf vragen. Maar het beantwoorden van al die raadsvragen kost tijd en geld, dus mopperen colleges en ambtenaren er vaak over. Het probleem is: antwoorden leiden zelden tot iets.

9. De anderhalvemetersamenleving gaan we samen klaren

Het lijkt alweer lang geleden, zondag 16 maart: de persconferentie waarin premier Rutte de ‘intelligente lockdown’ aankondigde. Sindsdien zagen we veel ellende maar ook mooie saamhorigheid en creativiteit. Hoe vergaat het de gemeenteraden in coronatijd?

10. Burgerinitiatieven laten slagen

Uit het onlangs verschenen rapport ‘Burgers op de bres’ blijkt dat veel burgerinitiatieven veelbelovend starten, maar dat er ergens onderweg toch iets misgaat. Het lijkt zo mooi, optimaal profiterend van ‘the wisdom of the crowd’ wordt door de gemeente kennis ontsloten. Burgers zullen hun gemeente gaan vormgeven. De overheid roept hiertoe ook op met termen als ‘actief burgerschap’, ‘doe-democratie’ en ‘participatiemaatschappij’.