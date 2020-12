Praktijkvoorbeelden: inspiratie uit 2020

Van pilot met een afvalinzamelingswagen tot sociale projecten die het verschil maken: gemeenteland bruist van de bijzondere initiatieven. Verschillende gemeenten, van Nederweert tot Nieuwegein, vertelden dit jaar in de rubriek Goed voorbeeld over hun ervaring. Hoe ze van goed idee naar uitvoering overgingen en de resultaten die dit opleverde. Hieronder staan de praktijkvoorbeelden uit 2020 nog eens op rij. Ter lering en vermaak én vooral ter inspiratie.

Bergen op Zoom: handhavers ‘huren’ via Rent a Boa

Meerdere gemeenten werken met of testen het concept Rent a Boa. Daarbij laat de gemeente haar eigen prioriteitenlijst even voor wat het is, en bepalen inwoners wat handhavers op de agenda hebben en aan meldingen oppakken. Bergen op Zoom vertelt over de ervaringen daarmee.

Zwolle: mobiel grondstoffeninleverpunt

Piepschuim, een kapot elektrisch scheerapparaat of oud ijzer: als het niet in een restafvalcontainer hoort en het past in een boodschappentas, dan mag je het in Zwolle meegeven aan de GRIP-wagen. Een knalgroen, mobiel grondstoffeninleverpunt.

Ede: bewonersinitiatief stimuleren met waardecheques

De gemeente Ede stuurt elk woonadres twee keer per jaar een waardecheque van 7,50 euro. Inwoners kunnen hiermee zelf een project in de buurt realiseren of die van buurtgenoten steunen. ‘Het is zo’n groot succes dat mensen al naar de gemeente bellen wanneer de volgende eraan komt.’

Rotterdam: nieuwe aanpak schuldhulp

De gemeente Rotterdam vernieuwde haar schuldhulpverlening. De aanpak, waarbij inwoners eerder en beter worden geholpen met veel aandacht voor ‘schuldenstress’, loont. ‘De nieuwe benadering is gebaseerd op vertrouwen,’ aldus Martine van Middelkoop die tekst en uitleg geeft namens de gemeente.

Overbetuwe: brede preventieve aanpak van ondermijning

Een xtc-lab, een hennepkwekerij en een cokewasserij: in de gemeente Overbetuwe konden inwoners in een ‘ondermijningscontainer’ met eigen ogen kennismaken met ondermijnende criminaliteit. De container is onderdeel van een brede aanpak gericht op preventie. ‘Het succes? Dat zit in het voorlichten van verschillende doelgroepen op hetzelfde moment en de samenwerking met relevante partijen.’

Rhenen: steunouders voor gezinnen

Gezinnen die overbelast zijn, worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt en krijgen hulp van hen. Het idee achter Buurtgezinnen is simpel en het effect groots. Rhenen, een van de gemeenten die deze vorm van hulpverlening sinds het eerste uur inzet, bespaart zo jaarlijks flink op verschillende vormen van hulp, zoals de inzet van het jeugdteam. ‘Het draait om kleinschalige oplossingen voor grootschalige problemen.’

Etten-Leur: schrijftips voor duidelijke taal

Trots, dat is de gemeente Etten-Leur met recht. Daar hebben ze namelijk ‘De duidelijkst schrijvende ambtenaar’ in huis. Henk Buesink is auteur van de jaarstukken op de website van de gemeente en won als eerste gemeenteambtenaar de eretitel. Gemeente.nu vroeg hem naar zijn geheim en de randvoorwaarden van duidelijke taal. ‘Vermijd lulkoekwoorden.’

Tilburg: samenwerken tegen schulden

De gemeente Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant werken samen om te voorkomen dat mensen onder schuldenbewind komen te staan. De pilot startte in 2018 en boekt succes. Zo blijkt voor 30 procent van de gevallen een andere oplossing te zijn dan bewindvoering.

Moerdijk: voorlopen op het wettelijke schema Wet banenafspraak

Gemeenten worstelen met de Wet banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen. Moerdijk zit ruim boven het landelijk gemiddelde. Gemeente.nu sprak met betrokkenen over het succes van de aanpak daar.

Den Helder: samen vergroenen

Vergroenen, verduurzamen en vooral elkaar ontmoeten: dat is de winst van het Helderse project ‘Ontmoeting in ’t Groen, het Jan-Hendrik Smit Hofje.’ Deze rolstoelvriendelijke ontmoetingstuin in de wijk Tuindorp is een initiatief van inwoners, ondersteund door de gemeente. Wijkmanager Esther van der Plaat: ‘Het project heeft grote sociaal maatschappelijke waarde, de tuin verbindt.’

Huizen: ervaringsdeskundigen adviseren over toegankelijkheid

Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid voor inwoners en bezoekers en schakelt daarvoor de hulp in van ervaringsdeskundigen. Zo stelde de gemeente een panel samen en nam de voorzitter daarvan in dienst als adviseur. ‘Als je zelf nergens tegenaan loopt, lijkt alles heel toegankelijk. Maar bepaalde dingen leer je alleen van ervaringsdeskundigen.’

Utrecht: vrijwilligers als verrijking

Utrecht is koploper als het gaat om het faciliteren van vrijwilligers: de stad werd verkozen tot Vrijwilligersgemeente van het Jaar 2020. De stad kreeg de prijs uit handen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en werd beoordeeld door een groep experts, onder andere van Movisie. Volgens de jury verdiende de gemeente de prijs omdat ze bijvoorbeeld ‘heel veel ondersteuning biedt aan vrijwilligers en hun organisaties en daar heel transparant over is’. Utrecht over de lessen die ze leerde.

Haarlem: verkeersborden met insectenhotel en vogelhuisje

In het Haarlemse Kenaupark prijken sinds dit voorjaar een aantal bijzondere verkeersborden. De borden van bamboe herbergen vogelhuisjes en insectenhotels aan de achterkant, die gemaakt zijn van gerecyclede petflessen en uit een 3D-printer rolden. Niet eerder werd een verkeersbord op deze manier gecombineerd met een ecologische inpassing, aldus de gemeente.

Nieuwegein: op digitale buurtsafari met bewoners

Hoe bereik en werk je samen met buurtbewoners als je ze niet fysiek kunt informeren? Nieuwegein bedacht een aantal creatieve manieren om inwoners tijdens de coronamaatregelen toch te betrekken bij buurtplannen. De digitale buurtsafari is een blijvertje.

Breda: horecapersoneel ingezet in de zorg

In Breda krijgt de zorgsector hulp van lokale horeca en gemeente. Wethouder Miriam Haagh-Reijne: ‘Juist door de coronacrisis zijn er veel mogelijkheden om te ontdekken hoe het samen ook anders kan. Die kans moet je benutten. Het maakt misschien wel het verschil voor het inrichten van de zorg van de toekomst.’

Nederweert: inzamelingsactie winterjassen

De gemeente Nederweert zamelde in november met nog 24 andere Limburgse gemeenten winterjassen in. Met succes. In totaal werden 11.000 warme winterjassen gedoneerd, bestemd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven. ‘We zagen meteen dat we hier het verschil konden maken.’