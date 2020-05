Groei van gemeentelijke organisatie zet door

Terwijl Nederland door een werkloosheidsgolf wordt bedreigd, is het einde van de groei van de formatie bij gemeenten voorlopig niet in zicht. In 2019 steeg het aantal gemeentemedewerkers met 3 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit blijkt uit de Personeelsmonitor 2019, die A&O fonds Gemeenten vandaag heeft gepubliceerd. Een trend die ook nog niet is gebogen, is dat vooral jongere ambtenaren alweer snel vertrekken nadat ze in dienst treden. De uitstroom onder deze groep liep verder op tot 17 procent. De gemiddelde leeftijd van medewerkers daalde desondanks licht.

Jongeren: salaris te laag

‘De cijfers laten zien dat gemeenten stappen moeten gaan nemen om ervaren medewerkers te behouden. De instroom van jonge ambtenaren tot 35 jaar gaat prima, maar er ligt een enorme uitdaging om hen ook voor de gemeentelijke organisaties te behouden,’ zegt Marcel Fluitman, wethouder in Zeist en bestuursvoorzitter van A&O fonds Gemeenten.

Jongeren zitten veelal laag in het loongebouw van gemeenten, en het salaris blijkt een belangrijke reden om op te stappen. Ook worden gebrek aan ‘carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden’ genoemd. Twee derde van de lokale overheden doet hier niets tegen: ze hebben althans ‘geen actief beleid om deze jongeren te behouden’.

Het gemiddelde salaris bij de gemeente nam met bijna 80 euro per maand toe. Daarmee komt het gemiddelde loonstrookje op 3765 euro, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Op basis van de cao zal het salaris de komende jaren verder stijgen.

Vierde jaar op rij groei

Eind vorig jaar waren er in totaal 168.500 personen in dienst bij 355 gemeenten. ‘Daarmee is voor het vierde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Nieuwe taken en daarmee gepaard gaande toename van het budget zijn ook in 2019 de belangrijkste redenen voor de toename.’

Het onderzoek stamt van vóór de coronacrisis, die gemeenten opnieuw (tijdelijke) extra taken oplevert. ‘Hoe de situatie in 2020 zal zijn is voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de coronacrisis,’ stelt het fonds. De toekomst is dus grotendeels onzeker, maar een terugval in het personeelsbestand wordt over de brede linie sowieso niet verwacht.

Krapte bij onder meer ICT blijft

Wat al wél zichtbaar is: ‘De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voor de functiegebieden automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu en welzijn/ jeugdzorg – net zoals in 2019 – zal blijven bestaan.’

Bron: Personeelsmonitor 2019, A&O fonds Gemeenten.

Verder stelt de helft van de gemeenten minder met flexibele krachten te willen werken, die bijna een vijfde van de huidige bezetting vormen. Een op de drie gemeenten vindt de verhouding juist prima zoals die is. A&O fonds wijst erop dat de onzekere coronatijd in de praktijk reden kan zijn voor verdere groei van de flexibele schil.