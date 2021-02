Spannend jaar voor gemeentelijke vacaturemarkt

De gemeentelijke vacaturemarkt maakte een inhaalslag in het laatste kwartaal van 2020. Maar 2021 wordt erop of eronder. Gemeenten ‘moeten mogelijk snijden in personeel, waardoor het aantal vacatures gaat afnemen’. Of zal het Rijk voldoende coronacompensatie gaan bieden?

Na een forse terugval van het aantal aangeboden gemeentebanen begin vorig jaar, laat de rest van 2020 herstel zien. In de laatste drie maanden bereikte dat een hoogtepunt. Ter vergelijking: er stonden zelfs méér vacatures open dan in het laatste kwartaal van 2019. December was de topmaand. Dat blijkt uit de Vacaturemonitor 4de kwartaal 2020 van het A&O fonds Gemeenten.

Vacaturemonitor vierde kwartaal 2020, A&O fonds Gemeenten

Voor de cijferliefhebbers: ‘In het vierde kwartaal van 2020 lag het aantal vacatures op het hoogste punt sinds het begin van de monitor, op 4827 vacatures. Daarmee ligt het aantal vacatures 32 procent hoger dan een kwartaal eerder, en 4 procent hoger dan het voorgaande jaar,’ vermeldt de jongste monitor.

Slag om personeel

Eerder adviseerden de deskundigen dat gemeenten juist tijdens de coronacrisis hun slag kunnen slaan. Het aantal mensen dat thuiszit loopt immers op, terwijl gemeenten al langer kampen met moeilijk vervulbare arbeidsplaatsen. In de concurrentieslag met de private sector delven ze normaal gesproken vaak het onderspit.

Het enthousiasme over deze mogelijke buitenkans door de crisis lijkt nu enigszins getemperd. Want ja, meer mensen komen aan de kant te staan, maar: ‘Waar dit alles voor gemeenten in ieder geval niet toe leidde, was dat ze nu opeens de beschikking kregen over werkzoekende sollicitanten die zich voorheen nauwelijks aanboden.’

Gratis geld gevraagd

Mogelijk komt dit moment alsnog in 2021, zo verwachten de deskundigen, ‘wanneer steunregelingen stoppen en wanneer bedrijven het echt zwaar krijgen om voort te bestaan’. De vraag zal dan alleen zijn of gemeenten de middelen hebben om mensen aan te nemen.

Er tekent zich financieel onheil af als ‘naast de al bestaande druk op de jeugdzorg en een groeiend beroep op de Wmo, ook de bijstand gaat stijgen’. Zeker als ondertussen de belastinginkomsten teruglopen. In dat geval is volgens de monitor ‘gratis geld’ nodig van het Rijk om te voorkomen dat de banenmarkt alsnog instort.