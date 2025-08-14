Minima moeten worden beschermd tegen gevolgen faillissement Groupcard

Het recente faillissement van Groupcard dreigt ernstige gevolgen te hebben voor tienduizenden kwetsbare huishoudens.

Vakbond FNV roept daarom in een brief aan de VNG met klem op om deze groep te beschermen tegen mogelijke nadelige effecten. Groupcard beheerde tegoed- en kortingspassen voor gemeenten, waarmee minima recht hadden op extra budget of korting voor bijvoorbeeld boodschappen, vervoer of sport.

“Voor mensen die al op het randje van armoede leven, mag het faillissement niet leiden tot nóg een tegenslag,” benadrukt FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. Veel gebruikers dreigen hun opgespaarde tegoeden kwijt te raken, waardoor zij het lastig krijgen om hun dagelijkse uitgaven te doen of deel te nemen aan lokale activiteiten. Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten werkte met Groupcard, waardoor het probleem landelijke omvang heeft.

In haar oproep vraagt de FNV, namens alle minima en kwetsbare groepen, gemeenten en de VNG onder meer om:

Te zorgen dat burgers hun opgebouwde tegoed behouden en kunnen blijven gebruiken.

Zo snel mogelijk tijdelijke alternatieven te organiseren.

Duidelijke en tijdige communicatie te geven aan alle kaarthouders.

Ervoor te zorgen dat minima in de toekomst niet de dupe worden van het faillissement van een dienstverlener.

De vakbond noemt het onacceptabel dat mensen met een laag inkomen, ouderen en mensen met een beperking nu de gevolgen dragen van commerciële en bestuurlijke risico’s. Het is bovendien mogelijk dat andere bedrijven, nu Centric is afgehaakt, interesse tonen in een doorstart van de stadspasactiviteiten. Maar volgens de FNV moet bij zo’n eventuele doorstart altijd het belang van de gebruikers voorop staan: hun rechten en tegoeden moeten gegarandeerd zijn en ze moeten direct gebruik kunnen blijven maken van alle voorzieningen.