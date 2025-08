VNG faciliteert door Groupcard gedupeerde gemeenten

Groupcard, een cadeaukaartenbedrijf dat samenwerkte met tientallen Nederlandse gemeenten, is begin juli 2025 failliet verklaard.

Hierdoor zijn miljoenen euro’s aan tegoeden van tienduizenden houders van lokale cadeaukaarten en stadspassen in één klap waardeloos geworden. Gemeenten gebruikten de Groupcard-kaarten, vaak betaald met publiek geld, veelal om vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een laag inkomen te ondersteunen. De schade treft naar schatting een derde van alle Nederlandse gemeenten en wordt door curator Carry Dullaart geraamd op ongeveer 14 miljoen euro. Dullaart onderzoekt nu waar het faillissement door komt. Zo zouden er aanwijzingen zijn “dat er met geld van bv’s en stichtingen is geschoven om financiële gaten te dichten”.

Voorbeelden van getroffen projecten zijn onder meer Zaanstad, waar 320.000 euro aan minima te goed was, en Urk, dat 175.000 euro reserveerde om huurders te helpen met duurzame producten. Pashouders kunnen hun kaarten niet meer gebruiken bij lokale ondernemers en veel minima zijn rechtstreeks gedupeerd. Gemeenten bundelen nu hun krachten voor een gezamenlijke claim, maar compensatie of terugbetaling is onzeker en de afwikkeling zal naar verwachting lang duren. Het vertrouwen in digitale tegoedsystemen onder kwetsbare groepen heeft hiermee een flinke deuk opgelopen.

Gezamenlijke stappen

De VNG gaat haar kanalen inzetten om getroffen gemeenten te faciliteren in het gezamenlijk kunnen optrekken voor eventuele vervolgstappen.

Diverse gemeenten willen samen bekijken welke stappen er mogelijk zijn om dit publiek geld te kunnen verhalen en de mogelijkheid om samen op te kunnen trekken. Om gemeenten te faciliteren om met elkaar kennis en expertise te delen, heeft de VNG een apart forum Groupcard ingericht onder forum-groep Klimaat. De VNG roept betrokken gemeenten om zich hierbij aan te sluiten.

Online bijeenkomst

Op donderdag 11 september organiseert de VNG een webinar om kennis en ervaring uit te wisselen zodat gemeenten samen kunnen bespreken welke stappen zij zetten en of zij hierin samen kunnen optrekken.