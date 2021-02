Statiegeld op blikjes over bijna twee jaar een feit

Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat maakte demissionair staatssecretaris Van Veldhoven vandaag bekend. Eigenlijk zou daar pas in het najaar van 2021 een besluit over volgen. De knoop wordt vervroegd doorgehakt, omdat het aantal blikjes in het milieu toeneemt in plaats van afneemt. De Statiegeldalliantie, waar bijna alle Nederlandse gemeenten bij zijn aangesloten, reageert verheugd.

‘Conform de wens van ook de Tweede Kamer zal het eerdere kabinetsbesluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht worden.’ Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Oftewel één dag voor 2023. ‘Dit geeft de sector ook de benodigde voorbereidingstijd.’

Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend. Dat is hetzelfde bedrag als voor kleine plastic flesjes, waar vanaf 1 juli dit jaar statiegeld op wordt geheven. Het doel is de circa twee miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen, in plaats van dat deze eindigen als zwerfafval. Zo’n 150 miljoen blikjes belanden jaarlijks in het milieu.

Yes, We Did It!

‘Statiegeld op blikjes: Yes, We Did It!’ Dat is de reactie van de Statiegeldalliantie op het besluit van Van Veldhoven. ‘De veldslag voor statiegeld duurde decennia en is nu eindelijk gewonnen. Het is een historische mijlpaal: binnen de termijn van één regering is statiegeld voor plastic flesjes én voor blikjes beslist,’ schrijft de alliantie verheugd.

Via de Statiegeldalliantie vragen gemeenten, organisaties en bedrijven sinds 2017 om de invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes in Nederland en België. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten en honderden organisaties, waaronder milieuorganisaties, de Consumentenbond en LTO Nederland sloten zich aan.

70 procent minder

Van Veldhoven gaf vorig jaar op verzoek van de Tweede Kamer richting producenten aan dat het aantal blikjes als zwerfafval in het milieu met minimaal 70 procent moest afnemen in de loop van 2021, ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017. Zo niet, dan zou er statiegeld worden ingevoerd. De wetgeving hiervoor werd gelijktijdig voorbereid, en is in oktober 2020 goedgekeurd door de ministerraad.

Niet gehaald

Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal zwerfblikjes niet is afgenomen, maar toegenomen. In 2020 met 27 procent ten opzichte van het gemiddeld aantal blikjes in de jaren 2016/2017. Dat maakt de afgesproken daling onhaalbaar en statiegeld op blikjes volgens Van Veldhoven de automatische vervolgstap. ‘Door dit besluit nu te nemen, krijgt de sector duidelijkheid en de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de invoering van statiegeld op blik.’

Het juiste middel

‘De meest effectieve manier om zwerfafval tegen te gaan is überhaupt voorkomen dat mensen hun afval in het milieu gooien. Statiegeld blijkt daarvoor het juiste middel,’ aldus Van Veldhoven. Nederland sluit zich aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken. Net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes zijn de horeca en kleinere verkopers vrijgesteld van de inname van blikjes. De producenten van blikjes dragen de kosten van het statiegeldsysteem.