Vanaf 1 juli volgend jaar statiegeld op plastic flesjes

Na twintig jaar discussie voert het kabinet statiegeld in op kleine plastic flesjes. Vanaf 1 juli 2021 moet er 15 eurocent extra worden betaald voor flessen kleiner dan een liter. Ook voor blikjes bestaat een grote kans op statiegeld. Dit besluit valt in het najaar van volgend jaar.

Het statiegeld op plastic flesjes is al twintig jaar een onderwerp van discussie. In 2018 maakte Staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) afspraken met bedrijfsleven en gemeenten om het aantal flesjes dat als zwerfafval eindigt te verminderen met zo’n zeventig tot negentig procent. Dit doel werd niet gehaald. Het invoeren van statiegeld is een van de instrumenten in de strijd tegen zwerfafval, schrijft de staatssecretaris in haar Kamerbrief. De inschatting is dat hierdoor negentig procent van alle plastic flessen wordt ingeleverd.

Van Veldhoven: ‘De coronacrisis is de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd blijf ik me ook op andere terreinen inzetten voor een gezonde en schone toekomst. Waaronder het tegengaan van plastic soep en zwerfafval. Er is ongeveer een jaar voorbereidingstijd nodig, daarom geven we nu duidelijkheid aan alle partijen.’

Producent verantwoordelijk

De statiegeldflesjes kunnen bij verkopers, zoals supermarkten, verkooppunten op treinstations, tankstations en via cateraars worden ingeleverd. Producenten van de flesjes frisdrank en water zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem en dragen de kosten. Horeca en kleine bedrijven hoeven geen kleine plastic flesjes in te zamelen. Scholen en sportverenigingen kunnen zelf kiezen voor een innamepunt.

Statiegeld op blikjes

De kans is groot dat ook op blikjes statiegeld wordt ingevoerd. In het najaar van 2021 moet er zeventig tot negentig procent minder blikjes in het zwerfafval zijn. Als dit niet lukt, dan volgt ook statiegeld op dit type verpakking. ‘Het voorbereiden van de wet- en regelgeving voor statiegeld op blikjes hebben we inmiddels gestart, zodat dit klaarligt mochten we overgaan tot invoering,’ aldus de staatssecretaris.

Reacties

Bijna alle gemeenten steunden vorig jaar de roep om statiegeld op plastic flesjes en blik en sloten zich eerder aan bij de Statiegeldalliantie, die hiervoor pleitte. De alliantie noemt de maatregel ‘een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de plastic vervuiling.’

Ook wij ondersteunen, net als veel andere gemeenten, de missie van @Statiegeldallia. We zijn voor het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Hierdoor verminderen we zwerfafval en creëren we een schonere leefomgeving voor ons allemaal! #statiegeld pic.twitter.com/MJNU0RtjhF — Gemeente Laren (@Gem_Laren) April 28, 2020

Verschillende gemeenten riepen recent via Twitter nog op om naar aanleiding van het meest recente monitoringsrapport van Rijkswaterstaat om niet alleen statiegeld voor flesjes in te stellen, maar ook voor blik.