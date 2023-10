Vanaf 2025 landelijke norm milieuregels voor nieuwbouw

Demissionair woonminister De Jonge wil per 1 januari 2025 strengere milieuregels voor nieuw te bouwen woningen, kantoren en andere gebouwen. Ook worden de verschillende regionale eisen naar één landelijke norm getrokken. Gemeenten mogen daardoor geen strengere voorwaarden voor duurzaamheid stellen.

In de praktijk moeten bouwers daardoor schonere bouwmaterialen gaan gebruiken, zoals schoner staal of baksteen, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij wil de zogeheten MPG (Milieuprestatie voor gebouwen) aanscherpen. Voor woningen met een klein oppervlak komt er nog een uitzondering, vanwege het geringe oppervlak is de milieulast per vierkante meter relatief hoog.

Regionale verschillen

Daarnaast worden regionale verschillen gelijk getrokken. In 2018 is bij het vaststellen van de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) de mogelijkheid opgenomen tot aanscherping van de nieuwbouweis voor de energie- en milieuprestatie van gebouwen. Dit door middel van maatwerkregels voor het lokale bevoegde gezag. Op die manier zou met de invoering van de Omgevingswet meer beleidsruimte voor de lokale duurzaamheidsambities van de gemeenten voor de gebouwde omgeving worden gecreëerd, aldus De Jonge.

Uniform

Maar De Jonge wil af van deze vorm van maatwerk door deze mogelijkheid niet in werking te laten treden. ‘Van belang daarbij is dat de technische bouwvoorschriften voor woningen in heel Nederland zoveel mogelijk uniform zijn en op een zo’n hoog mogelijk ambitieniveau,’ schrijft de woonminister, ‘zodat niet in afzonderlijke gemeenten technische aanpassingen noodzakelijk zijn van de bouwconcepten’. Hij wil verder in gesprek met partijen hoe er nog meer standaardisatie kan komen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de kwestie.