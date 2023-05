Een op de twaalf woningen slecht geïsoleerd

In Nederland is ruim 8 procent van de woningen heel slecht geïsoleerd. Dit betekent dat een op de twaalf woningen energielabel F of G heeft, aldus Independer. Regionaal en lokaal zijn er flinke verschillen. In de gemeente Terschelling heeft een kwart van de huizen slechte isolatie. Terwijl in Almere al bijna alle woningen een duurzaam label hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite, op basis van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Regionale verschillen

Regionaal zijn er grote verschillen te zien. Volgens het onderzoek staat vooral Zeeland vol met slecht geïsoleerde woningen. In deze provincie heeft 10,8 procent van de huizen energielabel F of G, de twee laagste labels die er zijn. Friesland (10,7 procent) en Limburg (10,6 procent) hebben vergelijkbare percentages. De provincie Flevoland doet het vooralsnog het best. Hier is slechts 0,8 procent van de huizen een energieslurper.

Veel kwijt aan energie

Ook lokaal zijn er uitschieters. Zo heeft in de gemeente Terschelling ruim een kwart van de woningen energielabel F of G. In geen enkele gemeente is dit percentage zo hoog, aldus Independer. De top vijf met het hoogste percentage slecht geïsoleerde huizen bestaat verder uit het Groningse Westerwolde (21,7 procent), Bloemendaal (20,8 procent), Laren (20,2 procent) en Heemstede (19,7 procent).

Welvarende gemeenten

Opvallend in dit rijtje zijn de rijkere gemeenten, Laren, Heemstede en Bloemendaal. Een op de vijf huizen heeft hier energielabel F of G. Het gaat dan vaak om grote vrijstaande woningen die stammen uit de tijd dat isolatie nog niet gebruikelijk was. Joris Kerkhof, energie-expert bij het bedrijf ziet dit terug in een landelijke trend. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat ook in andere welvarende gemeenten relatief veel slecht geïsoleerde woningen staan. In gemeenten waar inwoners gemiddeld meer dan 60 duizend euro per jaar verdienen, heeft 9,7 procent van de huizen energielabel F of G.’

Almere energiezuinig

Bijna de helft van de Nederlandse woningen (48,7 procent) heeft momenteel energielabel A of B. Deze huizen zijn goed geïsoleerd, hebben veelal zonnepanelen en gebruiken meestal een duurzame energiebron. Aan kop gaat de gemeente Almere. Hier is maar liefst 86,8 procent van de woningen voorzien van een duurzaam label. Ook in de gemeenten Lansingerland (74,4 procent) en Pijnacker-Nootdorp (74,2 procent) wonen veel mensen in een energiezuinig huis.