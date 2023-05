Gemeenten zamelen elektronisch afval in op vrijmarkten

Verschillende gemeenten hebben dit jaar elektrische apparaten en lampen ingezameld, die achterbleven op de vrijmarkten tijdens Koningsdag. De apparaten kregen een tweede leven, via recycling of de kringloopwinkel. Het initiatief bleef niet onopgemerkt.

Na de vrijmarkt op Koningsdag blijven er elk jaar veel gebruikte producten over, waaronder elektrische apparaten. Door deze te recyclen worden grondstoffen hergebruikt. Dit betekent dat er minder grondstoffen uit de natuur gehaald worden én er komen minder schadelijke stoffen in de natuur terecht.

Een aantal gemeenten trof extra maatregelen om de afgedankte apparaten een tweede leven te geven en inwoners te helpen bij het duurzaam en gratis afvoeren hiervan. Zeven gemeenten krijgen voor hun inzet nu een pluim.

Voorlichting en inzameling op orde

Het gaat om de gemeenten Nijmegen, Noordenveld, Ede, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Schiedam en Den Bosch. Zij krijgen van Stichting OPEN een ‘Wecycle’-sponsorcheque voor een lokaal goed doel naar keuze. Deze zeven gemeenten sprongen er volgens de stichting extra uit.

Niet alleen vanwege intensieve voorlichting in de aanloop naar de feestdag, maar ook vanwege extra inzamelbakken voor apparaten op vrijmarktlocaties. Capelle aan den IJssel koppelde er een inleverwedstrijd voor kinderen aan, onder het mom ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Breng de beloning dichtbij

Stichting OPEN roept andere gemeenten op zich te laten inspireren door het voorbeeld, en zich volgend jaar ook meer in te zetten voor de inzameling van elektronisch afval en lampen. Directeur Jan Vlak: ‘Alleen samen met gemeenten kunnen we iets doen met de verwerking van afgedankte elektrische apparaten. Door de inwoners direct en laagdrempelig van al hun apparaten en lampen af te helpen, voorkomen we dat ze alsnog in de kliko verdwijnen of eindeloos worden bewaard. De koppeling met een lokaal goed doel brengt de beloning dichtbij en maakt het relevant. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Inzamelingsacties gemeenten

Veel gemeenten houden ook op andere momenten in het jaar inleveracties voor afgedankte kleine elektrische apparaten, spaarlampen en andere producten. Zo is er de actie van Wecycle. Hierbij kunnen inwoners die hun elektronisch afval naar milieustraat of -plein brengen, gezamenlijk punten sparen voor een lokaal goed doel.

In de gemeente Zwolle rijdt de GRIP-wagen rondt, een mobiel brengstation. Het knalgroene, mobiele grondstoffeninleverpunt doet verschillende locaties in de gemeente aan en zamelt alles in dat niet in een restafvalcontainer hoort. In de gemeente Haarlem is onlangs samen met tien basisscholen de Textiel Race gehouden. In een paar weken is zo meer dan 9000 kilo textiel ingezameld.