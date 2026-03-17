Pilot bij milieustraten moet hergebruik van elektronica vergroten

Op 16 maart is op acht milieustraten in Nederland een pilot gestart om afgedankte elektronische apparaten vaker een tweede leven te geven. De pilot maakt deel uit van het Icoonproject Tweedehands van de Lang Leve Elektronica (LLE) Coalitie. Door apparaten al bij inlevering beter te scheiden, moeten meer producten geschikt blijven voor hergebruik. In de pilot worden twee nieuwe inzamel- en sorteermethoden getest.

De aftrap vond plaats op het nieuwe Plein voor Hergebruik bij de milieustraat van Meerlanden in Nieuw-Vennep. De pilot loopt tot en met juni 2026 en wordt uitgevoerd in Groningen, Weert, Hillegom, Lisse, Nieuw-Vennep, Amersfoort, Nijmegen en Roosendaal. Doel is om te onderzoeken hoe milieustraten, sorteercentra en ketenpartners beter kunnen samenwerken om hergebruik van elektronica te stimuleren.

Veel apparaten nog bruikbaar

Jaarlijks ontstaat in Nederland circa 22 kilo elektronisch afval per inwoner, in totaal zo’n 390 miljoen kilo. Een aanzienlijk deel daarvan is nog bruikbaar of eenvoudig te repareren. Door apparaten beter te scheiden en zorgvuldig in te zamelen, kunnen waardevolle producten en onderdelen behouden blijven. De LLE Coalitie zet zich daarom in voor het verlengen van de levensduur van elektrische apparaten.

Nieuwe werkwijzen bij milieustraten

Milieustraten spelen een sleutelrol, omdat veel apparaten hier worden ingeleverd. Door al op deze locaties beter te selecteren welke apparaten nog geschikt zijn voor hergebruik, kan de hoeveelheid herbruikbare elektronica toenemen.

In de pilot worden twee werkwijzen getest. Op vier locaties scheiden bezoekers zelf geschikte apparaten in speciale inzamelmiddelen. Op de andere vier locaties doen medewerkers deze selectie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van aangepaste emballage die apparaten beter beschermt tijdens transport.

De pilot richt zich op productgroepen waar vraag naar is op de tweedehandsmarkt en die relatief eenvoudig te vervoeren zijn. In de basis gaat het om audioapparatuur, spelcomputers en spiegelreflexcamera’s. Op sommige locaties worden ook stofzuigers, koffiemachines, elektrisch gereedschap en elektrische tandenborstels ingezameld. De apparaten gaan vervolgens via bestaande logistiek naar regionale sorteercentra, waar wordt bepaald of ze geschikt zijn voor hergebruik of alsnog worden gerecycled.

Samenwerking in de keten centraal

De pilot is een samenwerking tussen gemeenten, milieustraten, sorteercentra en partijen uit de reparatie- en hergebruiksector. Binnen het Icoonproject Tweedehands werken onder meer Stichting OPEN, de NVRD, Road2Work, Branchevereniging Kringloop Nederland en Midwaste samen.

Tijdens de pilot wordt gemonitord hoeveel apparaten worden ingezameld en welk deel daarvan daadwerkelijk herbruikbaar is. Op basis van deze resultaten wordt bepaald of de aanpak kan worden opgeschaald naar meer milieustraten in Nederland.