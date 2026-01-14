Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Wijzigingen bij verlenen vergunning voor windturbines

door

Windturbines

Per 1 januari is de nieuwe Energiewet ingegaan. Daarmee is ook veranderd wie er precies bevoegd is om een vergunning te geven voor windprojecten op land.


De notitie “Windturbines vergunnen: wie vergunt en volgens welke bevoegdheid? van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie geeft decentrale overheden helder inzicht in wie na inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet per 1 januari bevoegd is om vergunningen voor windprojecten op land te verlenen en onder welke juridische kaders dat gebeurt.​

De notitie beschrijft welke soorten eisen denkbaar zijn (bijvoorbeeld ruimtelijke, technische of omgevingsvoorwaarden) en via welke besluiten of instrumenten die eisen juridisch verankerd kunnen worden. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang tussen verschillende bevoegdheden en besluiten binnen het stelsel, zodat duidelijk wordt op welk moment in het proces een eis moet worden opgenomen om rechtsgeldig “mee te tellen”.​

Tagged With: , Filed Under: Duurzaamheid

Reader Interactions

GERELATEERD

Burgerparticipatie bij energietransitie

Bij de energietransitie wordt betrokkenheid van burgers gevraagd. Maar hoe komt die betrokkenheid in de praktijk tot stand? Hiernaar deed Irene Bronsvoort onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

energiestransitie

Lusten en lasten verduurzaming niet eerlijk verdeeld

Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stokt de huidige verduurzaming doordat veel mensen het beleid als oneerlijk ervaren, bijvoorbeeld omdat de lasten vooral bij gewone huishoudens lijken te liggen, terwijl grote bedrijven en vermogenden relatief ontzien of zelfs gesubsidieerd worden. Dit negatieve rechtvaardigheidsgevoel wordt versterkt door laag vertrouwen in de overheid.​

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *