Wijzigingen bij verlenen vergunning voor windturbines

Per 1 januari is de nieuwe Energiewet ingegaan. Daarmee is ook veranderd wie er precies bevoegd is om een vergunning te geven voor windprojecten op land.



De notitie “Windturbines vergunnen: wie vergunt en volgens welke bevoegdheid?” van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie geeft decentrale overheden helder inzicht in wie na inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet per 1 januari bevoegd is om vergunningen voor windprojecten op land te verlenen en onder welke juridische kaders dat gebeurt.​

De notitie beschrijft welke soorten eisen denkbaar zijn (bijvoorbeeld ruimtelijke, technische of omgevingsvoorwaarden) en via welke besluiten of instrumenten die eisen juridisch verankerd kunnen worden. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang tussen verschillende bevoegdheden en besluiten binnen het stelsel, zodat duidelijk wordt op welk moment in het proces een eis moet worden opgenomen om rechtsgeldig “mee te tellen”.​