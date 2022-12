‘Eenduidige regels voor deelscooters nodig’

VVD en ChristenUnie vinden dat het kabinet gemeenten moet helpen bij de aanpak van overlast door deelscooters. Zo dienen er eenduidige regels te komen, aldus de regeringspartijen. Een Kamermeerderheid zou een motie van deze strekking steunen.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf en VVD’er Daniel Koerhuis dienen hun motie in tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die gepland staat voor donderdagavond. De Kamer vraagt het kabinet hierin om ‘een handelingskader’ om de gemeenten houvast te geven. Misschien moeten wetten en regels aangescherpt worden.

Grote bron van overlast

De deelscooters zijn ‘in toenemende mate een grote bron van overlast‘, staat in de motie. ‘Ze zijn niet duurzaam, concurreren met de fiets, leiden tot verkeersonveiligheid en worden overal op straat, zelfs op blindengeleidestroken, geparkeerd,’ zei Van der Graaf hierover in het parlement.

‘Gemeenten worstelen met de goede aanpak en daardoor is er nu een lappendeken van maatregelen ontstaan. Een handelingskader voor gemeenten en meer afstemming tussen gemeenten kan daarin soelaas bieden.’ Ze merkte daarbij ook op dat het eigenlijk geen deel- maar huurscooters zijn, omdat je ervoor moet betalen.

Pogingen tot belastingheffing

Gemeenten proberen de overlast nu te bestrijden met lokale regels in de Algemene plaatselijke verordening (APV), vergunningen, afspraken met de verhuurders en ‘pogingen tot het heffen van belastingen’ voor het parkeren op straat.

‘Het blijkt in de praktijk best lastig,’ zegt Van der Graaf. Gemeenten worden volgens haar nogal eens ‘overvallen’ door de komst van deelscooters. ‘Hoppa, daar is er weer een en dan blijken ze niets geregeld te hebben.’ Mede daardoor ontstaan lokale verschillen.

Parkeerbelasting of precario (belasting op het gebruik van de openbare ruimte) heffen is in de praktijk moeizaam, merkt het ChristenUnie-Kamerlid op. ‘Nu is het scheef. De ene ondernemer moet wel betalen voor het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor terrassen en voor lichtreclames. En deze scooters kun je overal neerzetten en het is blijkbaar lastig om daar wat aan te kunnen doen.’

Duurzaamheid deelscooters

Over de duurzaamheid van de deelscooters zijn de indieners van de motie verdeeld. ‘Ze zijn niet alleen handig, maar vaak ook nog elektrisch en schoon,’ zegt VVD’er Koerhuis. Hij vindt het daarom ‘zonde’ dat ze zoveel verkeersoverlast opleveren. De motie moet volgens hem helpen om “draagvlak te houden”.

Van der Graaf ziet dat anders. ‘Ze zijn niet duurzaam. Een elektrische deelscooter is ruim twee keer zo vervuilend als een scooter in privébezit en ook vervuilender dan een scooter met een verbrandingsmotor.’ De scooters zouden vooral concurreren met de fiets.