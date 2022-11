Noorden kent de hoogste energiequote

In de provincie Groningen zijn inwoners gemiddeld bijna een kwart van hun inkomen kwijt aan energiekosten. Ook andere noordelijke provincies scoren hoog. Inwoners van Flevoland staan onderaan de lijst.

Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van CBS-gegevens. Het bedrijf berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling.

Oude woningen en lage inkomens

In de provincie Groningen hakken de gestegen energiekosten er bij inwoners het meeste in. Relatief grote en oude woningen en lage gemiddelde inkomens zorgen ervoor dat zij gemiddeld maar liefst 23,6 procent van hun inkomen kwijt zijn aan hun energierekening. Ook in de andere noordelijke provincies zijn de percentages hoog. Zo komen Friesland en Drenthe tot een energiequote van gemiddeld meer dan 22 procent, aldus het onderzoek.

Flevoland en Randstad laag op de lijst

In provincie Flevoland bedraagt de energiequote gemiddeld 15 procent. In de overige drie provincies in de Randstad valt het percentage ‘relatief gezien nog mee’. Zo houdt een Utrechter na betaling van de energierekening gemiddeld 679 euro meer over dan de Groninger.

Energiequote in Pekela het hoogste

Op gemeentelijk niveau zijn de inwoners van het Groningse Pekela het grootste deel van het inkomen kwijt aan gas en stroom, namelijk 28,3 procent. Zij houden ook in absolute zin het minst over. Hierna volgt gemeente De Wolden in Drenthe. Vijftien van de 25 gemeenten met de hoogste energiequote komen uit Drenthe, Groningen of Friesland.

Amsterdammers relatief het minste kwijt

In Amsterdam is de energiequote met 13,7 procent het laagste van heel Nederland. Dit komt door de combinatie van een relatief hoog gemiddeld inkomen en relatief kleine (en daardoor energiezuinig te verwarmen) woningen. Na de hoofdstad volgen Purmerend en Oegstgeest. Hier blijft de energiequote eveneens onder de 15 procent. In de gemeente Bloemendaal houden inwoners na het betalen van de energiekosten het meeste over.

Energiearmoede bestrijden

Bij een energiequote van tien procent wordt er overigens al gesproken van ‘energiearmoede.’ Veel gemeenten hebben dit onderwerp daarom bovenaan de agenda gezet. Er worden momenteel veel acties en initiatieven uitgerold om inwoners hierin te ondersteunen. Van vouchers voor korting op energiezuinig witgoed tot ‘energiefixers’, het verhogen van de bijdrage op een Kindpas en het openstellen van warme kamers in buurthuizen. Gemeenten springen dit najaar in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben door de hoge energierekening en inflatie. Met steunplannen helpen ze inwoners in armoede ‘de winter door’.