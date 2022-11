Groningen opnieuw meest gezonde stad van Nederland

Groningen is voor de tweede keer op rij de meest gezonde stad van ons land, zo blijkt uit de Gezonde Stad Index 2022. Volgens de onderzoekers geldt voor alle steden die onder de loep werden genomen dat ze de afgelopen twee jaar gezonder zijn geworden.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis deed onderzoek onder 25 steden: De dertien grootste gemeenten van Nederland en de twaalf gemeenten met het hoogste inwoneraantal per provincie.

Vijf domeinen

De Gezonde Stad Index richt zich op vijf domeinen, aangereikt door het RIVM. Voorziet de stad in een gezonde gebouwde omgeving, kun je op een makkelijke en gezonde manier door de stad bewegen, is er genoeg gezonde buitenruimte om in te spelen en te verblijven, hoe het is gesteld met het milieu én met de gemeenschapszin en ruimte voor sociale interactie.

Gezonde gebouwde omgeving

Groningen komt daarbij als beste uit de bus, net als in het onderzoek van twee jaar geleden. In alle vijf onderzochte domeinen heeft Groningen een plek in de top 10. Bovendien scoort de stad in het domein ‘Gezonde Gebouwde Omgeving’ het beste van alle steden. Op plek twee en drie volgen Emmen en Apeldoorn. Deze twee steden scoren hoog op ‘gezonde buitenruimte’ en ‘een gezonde gemeenschap’.

Voorlopers

De andere steden in de top 10 tonen zich voorlopers in verschillende categorieën. ‘Zij kunnen mogelijk van elkaar leren op de vlakken waar zij nog minder goed scoren,’ aldus de onderzoekers. De steden Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam sluiten de lijst af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat alle steden afgelopen jaar wat gezonder zijn geworden. De vier grote steden gingen daarbij wel minder hard vooruit dan de andere steden.

Meer aandacht voor buitenruimte

Het rapport laat ook zien dat er door de coronacrisis meer waardering is gekomen voor de buitenruimte. Omdat mensen meer wandelen, heeft dat gevolgen voor de indeling ervan. Ook het feit dat mensen veel thuiswerken vraagt om een andere woonomgeving in de stad. Groen, voetgangers en fietsers krijgen steeds vaker voorrang in de steden.