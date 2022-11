Asielwet: twijfels over snelheid, effectiviteit en kwaliteit

Foto: COA – Inge van Mill

De eerste reacties op de asielwet van staatssecretaris Van der Burg zijn positief over het algemeen, maar met een aantal verbeterpunten. Zo moeten gemeenten volgens de Adviesraad Migratie meer tijd krijgen om opvangplekken te realiseren. Het Veiligheidsberaad voorziet juist dat het allemaal lang gaat duren, en twijfelt over de effectiviteit van spreidingsmaatregelen.

Een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten is complex en de werkwijze hierbij moet duidelijker, vindt het Veiligheidsberaad. Anders bestaat het risico dat gemeenten niet voldoende opvangplekken willen realiseren. Dat schrijft voorzitter Hubert Bruls in reactie op het wetsvoorstel.

Sinds 8 november kon online worden gereageerd op de conceptwet, tot afgelopen nacht. De raadpleging leverde 29 openbare commentaren op.

Stap voorwaarts

Het Veiligheidsberaad vreest dat het nog lang gaat duren voordat de wet écht leidt tot voldoende opvangplekken. ‘De in de wet geschetste doorlooptijden zijn lang, terwijl de urgentie hoog is.’ De 25 burgemeesters van het beraad zijn wel tevreden over het feit dát er een wetsvoorstel in consultatie is gegaan.

Veel gemeenten dringen al lang aan op de wet, die tegelijkertijd gevoelig ligt in gemeenteland. ‘Dit is een belangrijke stap voorwaarts om te komen tot een structurele oplossing voor de problemen in de asielketen,’ schrijft Bruls.

Meer tijd

De voor het ministerie van Justitie en Veiligheid belangrijke Adviesraad Migratie is overwegend positief over het voorstel. Een kanttekening van deze adviseurs is juist dat gemeenten méér tijd moeten krijgen om genoeg opvangplekken te realiseren. Daarnaast kunnen nog onderlinge afspraken verbeterd worden, vindt de raad.

Betere afspraken

In grote lijnen zijn de zwaarwegende adviezen bemoedigend voor de staatssecretaris, die het wetsvoorstel nu naar de Raad van State kan sturen om het vervolgens in te dienen bij de Tweede Kamer. ‘De doelstellingen en uitgangspunten van het wetsvoorstel komen in de kern overeen met die uit onze adviezen,’ aldus de adviesraad.

Er zouden wel betere afspraken gemaakt kunnen worden over de vergoeding van kosten. Ook zou het volgens de adviesraad beter zijn als na vier jaar het toezicht op de verdeling van asielzoekers niet automatisch wordt overgeheveld van de regering naar provincies.

Kwaliteitseisen

Het College voor de Rechten van de Mens laat weten verheugd te zijn dat het wetsvoorstel tot stand is gekomen, maar heeft ook punten van zorg. Zo dient er meer aandacht te komen voor de kwaliteitseisen waaraan opvanglocaties moeten voldoen. En de wet moet snel worden geëvalueerd.

VluchtelingenWerk Nederland sluit zich daarbij aan. ‘Er moeten kwaliteitseisen geformuleerd worden waar het COA en de gemeentelijke opvang aan moeten voldoen.’ De organisatie ziet kansen in het wetvoorstel, maar noemt de plannen ‘uitermate complex en bestuurlijk omslachtig’.