Warmtewet van tafel na kritiek gemeenten en provincies

Het kabinet haalt bakzeil met de nieuwe warmtewet, omdat gemeenten en provincies niet met het voorstel uit de voeten kunnen. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

‘Gezien het belang van collectieve warmte voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, hecht ik aan een voldoende gedragen wet. Daarom acht ik het op dit moment niet passend om het wetsvoorstel aan de Raad van State te sturen voor advies,’ meldt de demissionaire bewindsvrouw over het spaak gelopen wetsvoorstel. Gelet op de verschillen van inzichten is een ‘politieke heroverweging’ nodig.

Regiefunctie warmtewet

Het was al bekend dat gemeenten de speelruimte binnen het voorstel te beperkt vinden. ‘Het wetsvoorstel biedt veel goeds, maar voor gemeenten en provincies is het altijd een cruciaal punt geweest dat de nieuwe warmtewet gemeenten de mogelijkheid biedt de regiefunctie in te kunnen vullen,’ schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met de ‘regiefunctie’ bedoelen gemeenten hoofdzakelijk dat zij kunnen doen wat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Lokale overheden hebben in dat akkoord een belangrijke taak om woningen aardgasvrij te maken.

Monopolies in stand

In de nieuwe warmtewet kregen gemeenten weliswaar bevoegdheden, maar het kabinet hield vast aan lokale monopolies. Een warmtebedrijf zou een exploitatietermijn van minimaal twintig tot maximaal dertig jaar krijgen. Dit om leveringszekerheid te bieden en investeringen aantrekkelijk te maken. Daarbij diende zowel productie als levering bij dezelfde partij te liggen.

‘De nieuwe wet stuurt te veel op één model met het geïntegreerde warmtebedrijf als enige juridische entiteit,’ legde beleidsstrateeg Ron Sint Nicolaas van de gemeente Deventer uit op deze site. ‘Andere opties openhouden is essentieel om groei te realiseren. Juist in deze fase van de warmtetransitie zou je volop ruimte moeten bieden aan nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen.’

De vrees voor monopolisten leeft ook bij de Vereniging Eigen Huis: ‘Zijn er voldoende aanbieders, zijn gemeenten in staat om weloverwegen keuzes te maken? Is er goed zicht op de kosten en rompslomp voor de eindgebruiker, en is de consument straks wel goed beschermd tegen de nog steeds bestaande monopoliepositie van het warmtebedrijf?’

Voorkeur uitspreken

De staatssecretaris geeft een wat andere lezing in haar brief. Zij stelt juist dat gemeenten de concurrentie effectief willen beperken in de warmtewet. ‘Zij willen vooraf een expliciete voorkeur kunnen uitspreken voor een type warmtebedrijf: publiek, privaat of een samenwerkingsvorm.’ De landsadvocaat zou hebben bevestigd dat zoiets niet mogelijk is binnen het Europees recht.

‘Deze behoefte staat op gespannen voet met het gekozen uitgangspunt in het wetsvoorstel dat allerlei type warmtebedrijven op gelijke voet moeten kunnen deelnemen aan de beoogde ontwikkeling en groei van de warmtemarkt,’ aldus Yeşilgöz-Zegerius.

De staatssecretaris gaat na het geflopte voorstel ‘meerdere opties in kaart brengen, in goed overleg met de medeoverheden. Ook andere stakeholders zal ik hierbij betrekken. De besluitvorming hierover is vervolgens aan een nieuw kabinet.’