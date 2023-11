Minder huishoudelijk afval ingezameld in 2022

In 2022 is er per inwoner gemiddeld 455 kilo huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 48 kilo minder dan het jaar ervoor, zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Op Schiermonnikoog was de daling het grootst, namelijk met 250 kilo.

In totaal is 8 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld in 2022, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Dat is per inwoner gemiddeld 455 kilo. Ter vergelijking: dit is de laagste hoeveelheid sinds 1994, toen nog 478 kilogram per inwoner werd ingezameld. Het grootste deel van het ingezamelde huishoudelijk afval bestaat uit restafval, gevolgd door groente-, fruit- en tuinafval (gft). Bij alle soorten van het afval daalde de hoeveelheid in 2022 in vergelijking met een jaar eerder, met name bij restafval.

Huishoudelijk afval

Op het Waddeneiland Ameland werd per inwoner het meeste huishoudelijk afval ingezameld, namelijk 1413 kilo. In de gemeente Nederweert was dit met 234 kilo juist het minst. In Schiermonnikoog was er sprake van de grootste daling: de gemeente haalde namelijk 250 kilo minder afval per inwoner op in 2022 dan in 2021.

Meeste restafval op Waddeneilanden

Per inwoner werd er 182 kilo aan huishoudelijk restafval ingezameld in 2022, 15 kilo minder dan in 2021. Op Ameland (826), Vlieland (626) en Schiermonnikoog (617 kilo) werd het meeste restafval per inwoner ingezameld. Dit is te verklaren doordat er relatief veel (rest)afval op de Waddeneilanden is vanwege het toerisme. De grootste afname in de hoeveelheid huishoudelijk restafval was trouwens ook op een Waddeneiland, namelijk op Schiermonnikoog, met 168 kilo.

Minder gft-afval ingezameld

Vorig jaar werd gemiddeld 87 kilo gft-afval per inwoner ingezameld. Dat is elf kilo minder dan in 2021. In de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld werd het meeste gft-afval ingezameld, beide komen uit op 222 kilo. In Amsterdam en Den Haag was dit met respectievelijk 3 en 12 kilo het minste. De grootste daling vond plaats in Meerssen, waar dit daalde met 91 kilo. In 17 van de 344 gemeenten nam de hoeveelheid gft-afval juist toe.

Overigens worden in minder stedelijke gebieden doorgaans meer gft-afval opgehaald dan in zeer stedelijke gebieden. De huizen in die eerste gebieden hebben vaker een tuin, wat tot meer gft-afval leidt. Vorig jaar speelde de droge zomer een rol, door minder plantgroei was er ook minder afval. Daarnaast scheiden mensen in stedelijke gebieden minder vaak hun afval thuis of in de milieustraat, wat leidt tot meer restafval per persoon.

Inzameling papier neemt af

In 2022 werd per inwoner 43 kilo aan papier en karton ingezameld. Dat is 5 kilo minder dan in 2021. Op Schiermonnikoog was dit aantal met 183 kilo erg hoog. Het minste werd er ingezameld in Den Haag, namelijk 17 kilo. De grootste daling was te zien in Noordwijk met 33 kilo.

Dit type afvalstroom daalt sinds 2010. Door digitalisering is er tenslotte minder papier nodig. Tijdens de coronapandemie stopte deze daling tijdelijk, omdat mensen meer online bestelden en kartonnen verpakkingen weggooiden, aldus het CBS.

Ook minder puin-, grond- en houtafval

In 2022 werd per inwoner 55 kilo puin, schone grond en houtafval ingezameld. In 2021 kwam dit nog uit op 64 kilogram. Het CBS schrijft dit toe aan het feit dat er in 2020 en 2021 tijdens de coronapandemie meer verbouwingswerkzaamheden plaatsvonden in en om het huis.

Het meeste van dit type afvalstroom werd in 2022 ingezameld in Vlissingen (154 kilo). Op Schiermonnikoog was de sterkste daling ten opzichte van 2021, namelijk 71 kilo minder.