Vakbeurs Recycling belicht prangende thema’s voor afvalprofessionals gemeenten

Van 21 tot 23 november 2023 komen de afval- en recyclingbranche samen tijdens de jaarlijkse Vakbeurs Recycling. Komende editie legt beursorganisator Easyfairs Nederland de focus op samenwerken aan een duurzame toekomst.

Het kennistheater wordt samen met gerenommeerde partners vormgegeven rondom actuele circulaire thema’s. De beursvloer vormt de marktplaats waar vraag en aanbod voor recyclingtechniek en afvalmanagementoplossingen samenkomen.

Kunststofrecycling – dinsdag 21 november

De urgentie van kwalitatieve kunststofrecycling brengt de industrie samen tijdens de Vakbeurs Recycling. Daar kunnen partijen mogelijke oplossingen bespreken voor de groeiende uitdagingen om duurzamer te worden en om de impact van plastic afval op het milieu te verminderen. Partners als NRK, de Transitiemakelaar, Polestar Capital, Plastics Europe, TNO en Renewi nemen luisteraars mee tijdens hun sessies. Die gaan onder andere over de commerciële inzet van recyclaat, financiering, de plastic-transitie en diverse geavanceerde methodes.

Circulaire Bouw Economie – woensdag 22 november

De bouwsector streeft naar een paradigmaverschuiving, waarbij duurzaamheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid voorop staan. De komende jaren moet de bouwsector transformeren van een lineaire naar een circulaire praktijk, waarin grondstoffen en materialen worden gewaardeerd en hernieuwd om natuurlijke hulpbronnen te behouden. Stichting Open, Milab, Renewi, BOOT ingenieursbureau, DuSpot en Stichting Veilig & Milieukundig Slopen geven hiervoor tijdens de beurs praktische handvatten.

Afvalmanagement – donderdag 23 november

100% circulair in 2050: een ambitieuze visie voor een duurzame toekomst, waarin verspilling wordt geëlimineerd en grondstoffen efficiënt worden benut om het milieu te beschermen. Het vereist een gezamenlijke inspanning van de samenleving, de industrie en de overheid om deze doelstelling te bereiken. Partners als Seenons, Stichting Open, ROVA, Expertgroep Dutch Waste & Environmental Technologies, Transport en Logistiek Nederland, Unwaste, Cleanstream en Renewi zetten zich deze dag extra in om samenwerking te stimuleren en de sector te inspireren.

Recyclingsymposium ‘Oud is het Nieuwe Nieuw!’

Het Recyclingsymposium wordt georganiseerd door de partners BRBS Recycling, VERAS en Water Alliance en vindt plaats op dinsdagochtend voorafgaand aan de beurs. Het Recyclingsymposium bestaat uit een afwisselend programma met topsprekers, een panelgesprek en interessante en actuele presentaties vanuit overheid en bedrijfsleven. Het is relevent voor sloop- en recyclingbedrijven, architecten, bouwbedrijven en de toeleverende industrie.

Grondstoffenplein, Demo Park en themapleinen

De beursvloer is opgedeeld in drie segmenten: Afvalmanagement, Sorteren & Verwerken en Sloop & Infra. Centraal op de beursvloer is het Grondstoffenplein te vinden. Hier laten leden en donateurs van BRBS Recycling, VERAS en Water Alliance de bezoekers zien wat de circulaire mogelijkheden zijn van hergebruik en hernieuwde grondstoffen. Tevens is er een Demo Park vol groot materieel. Ook is er een Start-Up Straat om de verbinding te leggen met innovatieve nieuwe partijen in de sector.

Over Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling brengt ruim 4.500 afvalprofessionals naar 140 exposanten, die de innovaties, diensten en producten op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanagement laten zien, voelen en ervaren. Op 21, 22 en 23 november 2023 vindt Vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem. De beurs staat bekend om haar laagdrempeligheid, de gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering.

Voor meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl. Gebruik code MP1340 voor gratis tickets.