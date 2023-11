Meer rendement uit assets én oog voor duurzaamheid

De openbare ruimte is het kloppend hart van elke gemeente. Een gemeente heeft de cruciale rol om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Tegelijkertijd wil je ook rekening houden met de duurzaamheidsdoelstellingen en de kosten beperken. Kortom, zoveel mogelijk rendement halen uit uw assets, zoals openbare verlichtingsmasten. Hier komen de stabiliteitsmetingen van Normec Rei-Lux om de hoek kijken.

De meeste gemeenten in Nederland maken jaarlijks gebruik van de diensten en expertise van Normec Rei-Lux om de maximale waarde uit hun objecten te halen. ‘Het zonder meer vervangen van bijvoorbeeld openbare verlichtingsmasten na de opgegeven levensduur is onnodige verspilling van resources,’ aldus Peter van den Herik, directeur van Normec Rei-Lux. ‘Uit onze 20 jaar aan meetdata blijkt dat masten vaak langer mee kunnen. Met onze gepatenteerde stabiliteitsmetingen kunnen wij een verwachte levensduur vaststellen. Tijdens de inspectie meten wij het gehele object, inclusief de fundatie. Vervolgens geven wij een verwachte levensduur af en staan wij borg voor de veiligheid van het object.’

Stabiliteitsmeting

Als uit de stabiliteitsmeting blijkt dat masten langer veilig kunnen blijven staan, kan de vervanging van de betreffende masten worden uitgesteld. Productie van nieuwe masten is dan ook nog niet nodig. En dat levert bij elkaar veel op: aan de ene kant worden kosten uitgesteld, maar het uitstel van het vervangen resulteert ook in CO 2 -uitstootbesparing. ‘Wij hebben laten berekenen dat met onze stabiliteitsmetingen van bijvoorbeeld 100 masten de CO 2 -uitstoot met 650 kg per gebruiksjaar gereduceerd kan worden. In een gemeente staan al snel 15.000 masten. Er valt dus een enorme winst te behalen, zowel in kosten als op het vlak van duurzaamheid.’

Meer dan alleen metingen van openbare verlichtingsmasten

Gemeenten hebben de verplichting om de veiligheid van de openbare ruimte te garanderen. Normec Rei-Lux denkt graag mee met gemeenten. ‘Wij ondersteunen niet alleen door de veiligheid van objecten te meten en inzichtelijk te maken. We krijgen vaak de vraag van gemeenten om de algehele staat van het areaal inzichtelijk te maken, zodat de gemeente in staat is om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te benutten. Daarnaast ondersteunen wij door het meten van andere objecten in de openbare ruimte. Denk aan balusters, gevelarmaturen, verkeersregelinstallaties, trammasten en muurankers voor bijvoorbeeld spandraadverlichting. Verder zien we dat veel sportverenigingen willen ‘verledden’, het vervangen van de huidige verlichting aan masten door ledverlichting. Wij kunnen de sportveldverlichtingsmasten meten en kunnen berekeningen uitvoeren om te bepalen of deze geschikt zijn om de nieuwe armaturen te dragen.’

Rapportage binnen één week

Sinds kort worden de meetdata beschikbaar gemaakt in een door Normec Rei-Lux zelf ontwikkelde web-based applicatie. Van den Herik licht toe: ‘Tijdens de inspectie voeren onze meettechnici de meetdata direct in onze applicatie in. Vervolgens worden de data gecheckt door de binnendienst en bij akkoord wordt de rapportage binnen 1 week na uitvoering opgeleverd.’ De meetdata komen in de applicatie ook beschikbaar voor de opdrachtgever. ‘In de applicatie is in één overzicht te zien welke objecten bijvoorbeeld zes jaar garantie hebben, welke nog gemeten moeten worden en welke direct verwijderd moeten worden om de openbare veiligheid te garanderen. Daarnaast kunnen de rapportages ook geëxporteerd worden in meerdere formats en zijn ze eenvoudig te uploaden in het beheersysteem van de opdrachtgever.’

Over Normec Rei-Lux

Normec Rei-Lux is sinds 2003 actief binnen de Benelux en heeft inmiddels meer dan 600.000 objecten gemeten. Alleen al in Nederland maken 300 gemeenten en andere opdrachtgevers gebruik van de diensten van het bedrijf. Het team bestaat uit meettechnici met een grote mate van vakbekwaamheid door jarenlange ervaring. Alle medewerkers zijn in het bezit van VCA** en het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’. Daarnaast is Normec Rei-Lux gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder trede 2 en ISO 9001. Hiermee is onafhankelijk aangetoond dat Normec Rei-Lux diensten levert die voldoen aan de gevraagde kwaliteit en dat zij betrouwbaar en transparant zijn.