Slim omgaan met afval: gemeentelijke proeven

In Den Haag staan als proef ‘slimme’ vuilnisbakken: ze persen het afval samen en geven aan wanneer ze vol zijn. Plus: Sjaak Bral bedankt inwoners als ze hun afval weggooien. Meer gemeenten experimenteren met slimme methodes en stimuleren dat afval op de juiste plek wordt ingeleverd.

Op de boulevard in Scheveningen staan acht vuilnisbakken met slim karakter. De nieuwe bakken kunnen het afval samenpersen en geven zelf aan wanneer ze vol zijn. De Haagse Sjaak Bral leende zijn stem uit: wie iets in de bakken weggooit, wordt op zijn Haags bedankt. De proef is onderdeel van Living Lab Scheveningen. Hier test de gemeente verschillende digitale vernieuwingen. De gedachte achter deze handige bakken is zorgen voor minder zwerfafval en minder vuilnisbakken in het straatbeeld. Ook worden ze pas geleegd op de momenten dat het nodig is. ‘De eerste resultaten zijn positief,’ zo schrijft de gemeente. De proef wordt daarom ook gehouden in een ander deel van de stad. ‘En de stem van Sjaak Bral? Die verhuist mee.’

Ook andere gemeenten zetten pratende prullenbakken in in de strijd tegen zwerfafval. Zo hebben de gemeenten Middelburg, Tilburg en Heemstede bijvoorbeeld ook een pratende vuilnisbak.

Pop-up milieustraat

In Dordrecht werd door de gemeente deze herfst voor het eerst een pop-up milieustraat geplaatst. In vier verschillende buurten kwam er een kleine milieustraat te staan met daarin containers voor het gratis inleveren van papier, plastic, groente, fruit- en tuinafval (gft) en klein grof afval. Ook kunnen inwoners hun kleine elektrische apparaten inleveren. De gemeente merkt namelijk dat er veel klein afval naast containers wordt geplaatst. Denk hierbij aan dozen, speelgoed, piepschuim en kleine elektrische apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten. De gemeente wil testen of de pop-up milieustraat helpt om deze bijplaatsingen tegen te gaan.

Week van het afval

Voor het derde jaar op rij organiseerde de gemeente Groningen in oktober de Week van het Afval. Met dit initiatief wil de gemeente inwoners inspireren om de hoeveelheid afval verder terug te brengen. Er stond een bomvol programma op de agenda: een tv-uitzending met een duurzame make-over voor een woonkamer, gemeentelijke stands tijdens weekmarkten, inleveractie voor verfresten, afvalvrije wandelingen, workshops voor hergebruik, demonstratie met het upcylen van meubels en circulaire lessen in de klas.

Elektrische bakfietsen lenen

De gemeente Dordrecht leent elektrische bakfietsen uit om te grote spullen naar het afvalbrengstation te brengen. Net als verschillende andere gemeenten, zoals Rotterdam, Amstelveen en Sittard-Geleen. Andere steden, zoals Amsterdam en Enschede, experimenteren juist zelf met de bakfiets, voor het ophalen van vuilnis.

Wasbare luiers proberen

In de gemeente Reimerswaal en de gemeente Tholen lopen momenteel proeven met gezinnen die wasbare luiers gebruiken. De deelnemers krijgen een gratis set luiers en kunnen zo proberen of wasbare luiers iets voor hun gezin zijn. Zij worden hierbij begeleid door specialisten van de Branchevereniging Wasbare Luiers. Met de proef willen de gemeenten onderzoeken in hoeverre wasbare luiers de hoeveelheid restafval bij jonge gezinnen verminderen en bijdragen aan de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval per persoon per jaar te verminderen tot 30 kilo in 2025.

De gemeenten Heerenveen en Lansingerland deden eerder al vergelijkbare proeven. Die waren zo succesvol dat beide gemeenten vanaf 1 januari 2024 met een stimuleringsmaatregel voor wasbare luiers starten.

Containtertuintjes tegen zwerfvuil

Verschillende gemeenten plaatsen containertuintjes in de strijd tegen bijplaatsingen, zoals de gemeente Lelystad. De plantenbakken, met daarin verzorgde bloemen en beplanting, zijn ontworpen om rond of bij ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en ontmoedigen het achterlaten van afval naast de container. Meestal zijn er buurtbewoners die zo’n tuintje adopteren en onderhouden. Uit een Amsterdamse proef blijkt dat containertuintjes, plantenbakken rond ondergrondse afvalcontainers, zorgen voor minder afval naast de container. Ze verminderden het aantal zogenoemde bijplaatsingen zelfs met 40 tot 80 procent.

Hulpmiddel voor het (laten) scheiden van afval

Voor een goede afvalscheiding in stedelijke gebieden is het van groot belang om burgers te bereiken, te informeren, te faciliteren en te motiveren, zo schrijven Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een gezamenlijk rapport, inclusief online tools. Hierin laten ze de verschillende stappen zien die je als gemeente kunt zetten om doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te behalen.