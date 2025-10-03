Minder paddensterfte door paddentrappen

Een pad die in een put valt, kan daar vaak niet zelfstandig uit komen. Zonder hulp verdrinkt of verhongert het dier. Maar gemeenten kunnen hier iets aan doen, bijvoorbeeld door paddenladders te plaatsen.

Steeds minder padden

Jaarlijks belanden tot een miljoen padden, kikkers en salamanders in straatputten. De meeste van deze dieren sterven een langzame dood of spoelen weg in het riool. Dit blijkt uit onderzoek van RAVON.

Het aantal padden in Nederland neemt snel af. In de afgelopen 17 jaar was er een afname te zien van meer dan 40%. Het gaat in de hele wereld slecht met amfibieën. Dat komt niet alleen doordat veel dieren in putten terecht komen, maar ook doordat de kwaliteit van hun leefgebied verslechtert.

Ook wegen vormen een groot gevaar, vooral in het voorjaar, wanneer padden massaal op weg gaan naar hun voortplantingswater. Hierbij worden ze vaak overreden door verkeer. Vrijwilligers helpen padden en andere amfibieën in die periode om de weg over te steken. Dat helpt, maar desondanks rijden veel auto’s en andere voertuigen over de dieren heen.

Pad uit de put

Met de campagne Pad uit de put doen Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, RAVON, en IVN een oproep aan gemeenten, bedrijven en particulieren om samen deze barrières weg te nemen. Door kleinschalige aanpassingen kunnen snel veel dieren gered worden. De campagne brengt bovendien het belang van biodiversiteit en het behoud van amfibieën onder de aandacht bij een breed publiek.

Gemeenten kunnen zich aanmelden voor een ‘paddenplan’, waarin maatregelen op straatniveau worden uitgewerkt. Scholen en kinderopvanglocaties kunnen Tuiny Poelen aanleggen. En bedrijven kunnen hun terrein amfibievriendelijker inrichten. Ook voor burgers zijn er mogelijkheden om zich in te zetten voor padden.

Maatregelen van gemeenten: paddentrappen, tunnels en lagere stoepranden

Steeds meer gemeenten erkennen het probleem en komen met concrete oplossingen. Een van de bekendste maatregelen is de aanleg van zogenaamde paddentrappen in straatkolken en putten. Deze trappen bieden een uitweg voor dieren die erin zijn gevallen, waardoor ze weer veilig naar buiten kunnen klimmen. Zo plaatste de gemeente Leidschendam-Voorburg 172 paddentrappetjes in straatputten. Ook Castricum en Amersfoort investeren in zulke eenvoudige, maar effectieve hulpmiddelen. Meer dan 90% van de padden kan met behulp van een trap uit de put klimmen.

Naast paddentrappen worden in sommige gemeenten amfibiegoten, tunnels onder wegen, en schuttingen geplaatst om amfibieën naar veilige oversteekplaatsen te leiden. Soms worden ook stoepranden verlaagd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Castricum. ‘De paddentrap was een goede oplossing, maar toen bleek er nog een probleem te zijn: de hoge stoeprand. Kikkers en padden die de kolk uitgeklommen waren, bleven de stoeprand volgen, totdat ze in de volgende kolk vielen. Daarom hebben we op een aantal plekken de stoep verlaagd.’