Minibossen nuttig in de strijd tegen droogte en hittestress

De temperatuur in een ’tiny forest’ kan hoogzomer meer dan 20 graden lager zijn dan in de straten eromheen. Ook vangen deze minibossen bij hevige neerslag veel water op. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research.



Wageningen Environmental Research deed vier jaar onderzoek naar het project het Tiny Forest. Dit is opgezet door IVN Natuureducatie om kinderen meer met de natuur te verbinden en meer biodiversiteit te creëren in stedelijke omgevingen.

Minibossen in opmars

Een minibos heeft een grootte van 250 vierkante meter, ongeveer een tennisbaan, waarbinnen veel verschillende soorten bomen en planten staan. In Nederland zijn er tot nu toe zo’n 170 aangelegd. De inrichting van de kleine bossen is in handen van IVN Natuureducatie in samenwerking met gemeenten en scholen en vindt vooral plaats binnen de bebouwde kom. Nieuwkoop is een van de gemeenten die zo’n minibos heeft aangeplant, naast negentig particulieren.

Zo’n groene plek heeft voordelen. Groen in de directe leefomgeving zorgt voor minder stress bij inwoners en verbetert de luchtkwaliteit. Het verlaagt ook de temperatuur op zomerse dagen en houdt water vast. Een minibos is tevens een middel voor natuureducatie en -belevenissen. Bovendien houden bomen broeikasgas vast.

Grote temperatuurverschillen

Het doel van het onderzoek was te kijken of een minibos bijdraagt aan het tegengaan van hittestress en in welke mate dat eventueel gebeurt. Hiervoor werd in 2020 en 2021 bij elf minibossen in en direct buiten het bos de bodemtemperatuur gemeten. Vooral in de zomer bleek het verschil groot te zijn. Op extreem warme dagen liep het verschil op tot meer dan 20 graden. Door het jaar heen ligt de temperatuur er gemiddeld ongeveer 7 graden lager dan op straat, zomers gemiddeld 10 graden.

Opvang van neerslag

In een versteende omgeving is niet alleen hitte een probleem, maar zorgt ook de extremere neerslag voor uitdagingen. Het water kan tijdens een hevige bui namelijk niet altijd opgenomen worden door de harde ondergrond en daardoor niet worden opgeslagen in de bodem. Uit het onderzoek blijkt dat in de 11 onderzochte minibossen ruim 8 miljoen liter water is opgevangen vanaf het moment van aanleg tot eind december 2021.

Boost voor biodiversiteit

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat minibossen van belang zijn voor de biodiversiteit. Er worden in alle minibossen samen 1167 soorten planten en dieren waargenomen. Per minibos gemiddeld 270 soorten. Hoe langer het groengebied al bestaat, hoe dichter begroeid en hoe minder spinnen en mieren er zijn en hoe meer bodemdieren, zoals pissebedden en regenwormen. Dieren die de onderkant van de voedselpiramide vormen en daarom dus belangrijk zijn.

De gemiddelde jaarlijkse CO 2 -vastlegging was voor een minibos van een tot vijf jaar oud zo’n 127,5 kilo per jaar. Tot vijftig jaar na de aanplant groeit dit door naar zo’n 250 kilo per jaar, zo is de verwachting. Om een idee te geven: de uitstoot van een gemiddeld mens op aarde is op jaarbasis ongeveer 4,4 ton CO 2 .