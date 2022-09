Helft huur- en koopwoningen straks voor eigen inwoners

De helft van de woningen die vrijkomen kunnen gemeenten straks toewijzen aan inwoners met een lokale binding. De herziene Huisvestingswet 2014 maakt dat vanaf 1 januari of 1 juli 2023 mogelijk.

Al in april stuurde Minister de Jonge voor Volkshuisvesting een wetsvoorstel over meer gemeentelijke speelruimte bij het toewijzen van woningen naar de Raad van State voor advies. Nu buigen de Tweede en Eerste Kamer zich erover en komt de datum van invoering van de aangepaste Huisvestingswet 2014 snel dichterbij. Voor politiemensen, docenten en verpleegkundigen betekent dit een grotere kans op een woning in de eigen gemeente. Maar ook andere starters op de woningmarkt kunnen hier van profiteren, evenals senioren die graag binnen de plaats door willen stromen naar een kleiner huis.

Voorrang

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de eigen inwoners voorrang te geven boven mensen van buitenaf bij de huur of koop van een woning. De minister wijst er daarbij op dat starters vaak geen betaalbare woning kunnen vinden in hun eigen woonplaats. Volgens hem is het ook belangrijk voor de leefbaarheid van steden en dorpen dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven. Wijziging van de Huisvestingswet moet gemeenten daar meer grip op geven.

Zowel huur als koop

Eerder konden gemeenten al de helft van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. Binnen die categorie mocht dan maximaal 25 procent worden toebedeeld aan mensen met een lokale binding. Volgens de herziene Huisvestingswet mogen gemeenten straks voor de gehele vijftig procent bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele vijftig procent toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning.

Daarnaast mogen gemeenten naast huurwoningen nu ook koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355.000 in 2022) toewijzen. Hoe gemeenten de toewijzing van bestaande koopwoningen moeten gaan regelen is vooralsnog onduidelijk en roept vragen op van onder meer makelaarsvereniging NVM en Vereniging Eigen Huis. De laatste maakt zich zorgen over de keuzevrijheid van mensen die hun huis willen verkopen.

Meer speelruimte in 2023

Gemeenten maken op basis van de Huisvestingswet een eigen gemeentelijke huisvestingsverordening. Zij kunnen met de nu voorgestelde wijziging aan de slag, zodra Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de aangepaste wet en deze in werking treedt. Naar verwachting wordt dit 1 januari of 1 juli 2023.