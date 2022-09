Textielinzameling voor recycling kan en moet beter

Eenzame sokken, een versleten theedoek of gordijn en te klein geworden kleding: oud en afgedankt textiel is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Verschillende gemeenten dragen deze boodschap uit en stimuleren inzameling.

Waar veel mensen de weg naar de glas- en papierbak goed weten te vinden, is dat bij het recyclen van textiel wat minder. In 2019 werd 554 kiloton textiel als afval weggegooid of als tweedehandsartikel geëxporteerd, aldus het CBS. Dat jaar werd via de gemeenten 86 kiloton textiel gescheiden ingezameld. Daarnaast belandde 174 kiloton textiel bij het restafval en ging verloren.

Het CBS becijferde dat van de textiel die in het restafval terecht kwam 58 procent mogelijk herdraagbaar of recyclebaar is. Mede reden voor gemeenten om aandacht te vragen voor gescheiden textielinzameling. Dat doen ze met allerhande originele initiatieven.

Textielrace

In gemeente Haarlem zamelen kinderen van tien Haarlemse basisscholen een maand lang zoveel mogelijk oud en kapot textiel in voor reparatie of recycling. De ‘Textiel Race’ maakt kinderen en hun omgeving bewust van het belang van recycling en hergebruik. Tijdens de race leren kinderen over onderwerpen als consuminderen, de impact van de textielproductie op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen. Ook krijgen ze gastlessen van experts.

Buurtbewoners worden eveneens bij het project betrokken: leerlingen van de scholen komen het textiel aan huis ophalen. De race is een initiatief van de gemeente Haarlem, participatiebedrijf Spaarne Werkt en afvalverwerker Spaarnelanden. Samen zorgen zij ervoor dat het ingezamelde textiel bij recyclebedrijven terechtkomt. Haarlem is niet de enige gemeente die de actie houdt, meer gemeenten zetten het project in dat uit de koker komt van de makers van de E-waste Race, waaraan meer dan 1100 scholen deelnamen in zeven jaar tijd.



In aansluiting op dit initiatief is er ook een expositie Kleed-je-goed in de Haarlemmer Kweektuin. De tentoonstelling gaat in op de gevolgen van de textielindustrie en wat je als inwoner zelf kunt doen om op een goede manier met kleding om te gaan. De expositie is voor alle leeftijden. Kinderen kunnen er opdrachten doen, zoals op kledinglabels ontdekken waar kleding vandaan komt, textiel sorteren en een spijkerbroekenspel spelen.

Afvalkraam

In de gemeente Noordenveld is er een afvalkraam waar inwoners gratis kleine hoeveelheden afval, zoals een elektrische tandenborstel, wat puin, maar ook textiel kunnen inleveren. De kraam staat op verschillende locaties in de gemeente. In Zwolle startte de gemeenten eerder al met een vergelijkbaar initiatief: de GRIP-wagen, een mobiel grondstoffeninleverpunt.

Textielinzameling in zicht

In de gemeente Oldebroek komt slechts 52 procent van het textielafval in de textielcontainer terecht. Een aantal inwoners bedacht daarom het plan voor een ontwerpwedstrijd. Daarbij wordt jongeren tot 20 jaar gevraagd een textielcontainer op te vrolijken. Textielrecycling wordt op deze manier onder de aandacht gebracht door mooie, nieuwe ontwerpen op de containers, zo is de gedachte. Een ontwerp insturen kan als vriendengroep, schoolklas of als individu. Een jury maakt een voorselectie uit de inzendingen, maar uiteindelijk is het aan de inwoners van de gemeente welke ontwerpen op de containers terechtkomen.

In de gemeente de Bilt kregen de containers ook een make-over. De textielinzameling werd recent overgenomen door een lokaal sociaal werkbedrijf en sindsdien zijn deze opvallend paars gekleurd. Die kleur is bedoeld als herkenning, zoals blauw voor papier en oranje voor plastic afval (PMD).

Voor een goed doel

In de gemeente Zwartewaterland is er een goed doel gekoppeld aan de inzameling van textiel. Inwoners krijgen een speciale afvalzak op de deurmat. Die kunnen ze vullen met allerhande textiel en vervolgens aan de straat zetten en laten ophalen. Ze steunen daarmee het werk van een lokale stichting voor aangepaste paardrijlessen, voor mensen met een beperking, zoals autisme, ADHD, een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Gronings Goud

Een circulaire economie begint volgens de gemeente Groningen bij het herkennen van afval als grondstof, zoals onder andere afgedragen kleren. Onder de naam Gronings Goud wordt in de gemeente afgedankt en ingezameld textiel omgezet in hoogwaardige industriële garens en stoffen. Het project draagt bij aan werkgelegenheid, maatschappelijke doelstellingen en vooral aan de circulaire economie. Behalve milieuwinst zorgt het ook voor werkgelegenheid en in de toekomst voor kansen en ontwikkelingen voor onderwijs en bedrijfsleven. Gemeente.nu vroeg de projectleider van dit project hoe je dit nu aanpakt en wat de lessen zijn.