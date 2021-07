Stedelingen strijken vaker neer in landelijke gemeenten

Huizenkopers in landelijke gemeenten zijn steeds vaker afkomstig uit de stad. Volgens nieuw onderzoek van het Kadaster tellen die stedelingen op het platteland relatief hoge bedragen neer voor een huis. Mensen in deze gemeenten grijpen hierdoor mogelijk vaker mis als ze een nieuwe woning in de buurt willen.

‘Weg uit de grote stad,’ dat is het actuele beeld van de woningmarkt volgens het Kadaster. In 2013 kwam nog 14 procent van de landelijke kopers uit de stad. Momenteel gaat het om bijna een kwart. Het aandeel kopers dat binnen de eigen gemeente een nieuwe woning op de kop tikte, nam in dezelfde periode af van 70 naar 56 procent. In vrijwel alle landelijke gemeenten daalde het aandeel verhuizingen binnen de gemeente zelf.

Verschil 70 duizend euro

Vertrekkers uit de stad kopen gemiddeld genomen een duurdere woning dan kopers uit dezelfde landelijke gemeente. Het verschil in de gemiddelde koopprijs bedraagt volgens het Kadaster momenteel zo’n 70.000 euro. Waar een paar jaar terug de huizenprijzen het hardst opliepen in de grote steden, is dat beeld mede door de trek uit de stad omgeslagen. Tegenwoordig zijn het juist de minder en niet-stedelijke gemeenten die de grootste prijsstijgingen laten zien.

Dat neemt niet weg dat de huizenprijzen in bijvoorbeeld hartje Amsterdam nog steeds op een zeer hoog niveau liggen. Mensen die hun woning daar verkopen, strijken niet zelden een flink bedrag op. Het flinke tekort aan woningen in veel gemeenten en de opkomst van het thuiswerken lijken ook aan te zetten tot het zoeken van een huis buiten de stad. Het Kadaster noemt in het onderzoek echt geen oorzaken.

Liefst binnen provincie

De meeste stedelingen trekken naar landelijke gemeenten die nog wel dichtbij een grote stad liggen. Voorbeelden daarvan zijn Losser bij Enschede, Zundert bij Breda, Hilvarenbeek bij Tilburg, Valkenburg aan de Geul bij Maastricht en Aalsmeer bij Amstelveen. Veel mensen die landelijker gaan wonen doen dat volgens het Kadaster dan ook het liefst in hun eigen provincie, of net over de provinciegrens heen.