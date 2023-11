Eerste Kamer nog steeds bezorgd over invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft nog steeds zorgen over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het juridische stelsel zijn er volgens de Senaat nog niet klaar voor. Een speciale commissie gaat in kaart brengen hoe de uitvoering van de wet in de praktijk uitpakt.

Na vijf keer uitstel moet de Omgevingswet op 1 januari 2024 dan echt ingaan. Het uitstel kwam vooral door het DSO dat de uitvoering technisch ondersteunt. En dat blijft volgens de Eerste Kamer nog steeds een probleem. Vorige week nam de Senaat een motie aan die ‘concludeert dat het DSO en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering’.

De motie verzoekt het kabinet hier zo snel mogelijk met de koepels van decentrale overheden over in gesprek te gaan en te laten weten welke conclusies ze hieraan verbinden. En verder gespecificeerd in te gaan of, en hoe, er wordt voldaan aan de minimale eisen die decentrale overheden zelf hebben gesteld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Voor en tegen

De fracties van GroenLinks-Pvda, OPNL, SP, PvdD, JA21, BBB, 50PLUS stemden voor de motie, de fracties van SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, VVD en ChristenUnie stemden tegen. Tegenstanders vinden uitstel onverantwoord. Ze wezen hun collega’s erop dat gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangegeven het wel werkbaar te vinden. Terwijl gemeenten een half jaar voor de inwerkingtreding nog steeds ‘serieuze problemen’ ervaarden die de voorbereiding belemmeren.

Niet uitvoeren

Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken zei tijdens de vergadering over de Omgevingswet dat hij de motie niet kan en ook niet wil uitvoeren. ‘De stemming over het wetsvoorstel heeft al plaatsgevonden en de Kamer kan de stemming niet met een motie herroepen,’ aldus De Jonge.

De indieners zeggen dat het staatsrechtelijk inderdaad zo is dat de wet is aangenomen, maar met een voorwaardelijk ‘ja’. ‘De minister deed toezeggingen dat het goed zou komen, als nu blijkt dat dat niet zo is, dan hoort de Eerste Kamer met deze motie te komen’.

De Kamer ging vorig jaar akkoord met inwerkingtreding op 1 januari 2023. Maar toen met een ingebouwde noodrem. Als de digitalisering in oktober 2022 nog steeds haperde, kon alsnog uitstel volgen. Dat gebeurde vervolgens ook. Een dergelijk vastgelegd voorbehoud was er dit keer niet.

Evaluatiecommissie

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met het voorstel van De Jonge voor een Evaluatiecommissie Omgevingswet. Die moet voor 1 januari 2024 adviseren over de inrichting van de monitor om informatie te verzamelen, en bij te houden, over de werking van het nieuwe omgevingsrecht in de praktijk. Van 2024 t/m 2027 moet de commissie jaarlijks een rapportage uitbrengen en in 2028 de wet evalueren. De evaluatie moet duidelijk maken hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de wet zijn doel bereikt.