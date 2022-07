Vier meldingen na intimidatie om Omgevingswet

Vier mensen meldden zich tot nu toe bij de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), over ervaren intimidatie vanuit het ministerie tijdens het werken aan de Omgevingswet. Twee melders zijn inmiddels gehoord, één klacht is ingediend.

Minister De Jonge van Ruimtelijke Ordening meldt dat in antwoord op Kamervragen van Khadija Arib (PvdA). Begin juni meldde Eerste Kamerlid Saskia Kluit dat een aantal ambtenaren en zelfstandigen, die vanuit BZK werkten aan de Omgevingswet, op non-actief was gesteld of ziek thuis zat. Zij zouden zwaar onder druk zijn gezet en geïntimideerd door anderen op het ministerie. Kritiek op de Omgevingswet moesten zij voor zich houden, of ontwikkelingen rooskleurig schetsen.

Klacht

De secretaris-generaal (sg) van het ministerie sprak twee van de melders. Een van deze gesprekken leidde niet tot een klacht, het andere gesprek wel. Volgens De Jonge zal de sg die klacht verder onderzoeken en beoordelen. De twee andere gesprekken volgen ‘binnenkort’.

De Jonge zei eerder al dat ambtenaren openlijk kritiek moeten kunnen geven op de Omgevingswet. Voor zover hem bekend werd kritiek op die wet niet de kop ingedrukt. De Jonge schrijft nu dat de sg naar aanleiding van de signalen gesprekken over omgangsvormen voert. ‘Waar mogelijk kunnen dan verbeteringen worden doorgevoerd en zo nodig opgetreden,’ aldus de minister.

Signalen

De Jonge blijft verder vaag in zijn antwoorden en gaat niet in op wat de intimidatie precies inhoudt. ‘De signalen die ons inmiddels bekend zijn betreffen geen van alle medewerkers van het ministerie van BZK. Daarmee wordt gedoeld op de signalen over het onder druk zetten van medewerkers die zijn betrokken bij de invoering van de Omgevingswet,’ schrijft hij.

Niet klaar

De Eerste Kamer stelde afgelopen maand in meerderheid dat de Omgevingswet niet klaar is voor de praktijk. Groot vraagteken blijft of de digitalisering werkt. Tot frustratie van minister De Jonge. De senaat zal vermoedelijk pas in oktober of november een besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet nemen. De ingangsdatum van 1 januari 2023 is daarmee onzeker, maar nog niet van de baan.