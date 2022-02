In Waddengemeenten concurreren starters met kopers tweede huis

Schiermonnikoog voert de lijst aan van 25 gemeenten met de meeste tweede woningen. Het aandeel tweede woningen in deze gemeente bedraagt 9,4 procent. Dat blijkt uit een data-analyse van het televisieprogramma Pointer van KRO-NCRV.

Ameland volgt met 7,9 procent en het Overijsselse Tubbergen staat met 7,1 procent op de derde plaats van deze top 25 . Het landelijk gemiddelde ligt op 2,2 procent.

Starters grijpen mis

Steeds meer vermogende Nederlanders, Belgen en Duitsers kopen in Nederland een tweede woning voor recreatie of voor de toeristische verhuur. Dorpsbewoners betalen een hoge tol, vooral in toeristische gebieden. Starters worden door tweede woningbezitters verdreven uit hun geboortestreek en de leefbaarheid van dorpen gaat achteruit door gebrek aan vaste bewoners, blijkt uit ‘Tweede woning, vs. geen woning’, het onderzoek dat Pointer uitvoerde op basis van cijfers van het Kadaster. Zij hebben vaak een te kleine financiële buffer om te kunnen concurreren met (particuliere) beleggers op woningen in dezelfde prijsklasse.

Vooral de kuststreek is in trek. Het aantal gekochte tweede woningen in de kustgebieden steeg de afgelopen 10 jaar met 110 procent, het aantal gekochte starterswoningen met ruim dertig procent.

Populariteit tweede huis stijgt

Tweede woningen worden bij Nederlanders snel populairder. In 2020 kocht ruim vijf procent, ongeveer een op de twintig huishoudens, een tweede huis in eigen land, aldus Pointer. Het gaat hierbij om gewone dorps- of stadswoningen en niet om recreatiewoningen op vakantieparken. Uit andere onderzoeken blijkt dat deze run op tweede huizen mede mede is ingegeven door de coronapandemie, die in 2020 begon. Ineens was reizen over de grens een stuk moeilijker geworden. Daarnaast zochten mensen vanwege het thuiswerken meer ruimte in de vorm van een tweede huis.

Veel vakantiewoningen op de Waddeneilanden

Vorig jaar werden vooral op de Waddeneilanden veel tweede woningen gekocht. De meeste tweede woningaankopen waren in 2020 op Vlieland (29 procent), gevold door Schiermonnikoog (17 procent) en Rozendaal (16 procent). Maar ook Ameland, Terschelling en Texel eindigen hoog op de lijst.