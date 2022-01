Kritiek op nieuw bouwtoezicht: systeem zal vastlopen

Het beoogde nieuwe stelsel voor bouwtoezicht kampt met gebreken. Door stokkende financiering is de veiligheid van gebouwen mogelijk in het geding. Het systeem zal vastlopen, zo klinkt het in gemeenten.

De financiering van het vernieuwde bouwzicht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is nog altijd niet geregeld. Hierdoor dreigt onvoldoende capaciteit bij gemeenten, waardoor de veiligheid van bouwwerken onder druk zal komen te staan, waarschuwt Vereniging BWT Nederland, de koepel voor professionals in het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht.

Met de Wkb wil het Rijk het bouwtoezicht privatiseren, om zo de bouwkwaliteit te verbeteren. De controle op bouwprojecten gaat over naar onafhankelijke, gecertificeerde controleurs.

Exit bouwtoets

Gemeenten hebben niet langer een inhoudelijke technische toetsingstaak, maar blijven als bevoegd gezag verantwoordelijk. Als de private kwaliteitsborger aangeeft dat het gebouw niet aan de normen voldoet, is een gemeente genoodzaakt zich het dossier eigen te maken en zelf een uitweg te zoeken. Mogelijk moeten externe deskundigen worden ingehuurd. In het ergste geval kan dit tot rechtszaken leiden, als een gebouw bijvoorbeeld tot frustratie van de ontwikkelaar niet in gebruik wordt genomen.

Al dit extra werk is niet financieel gedekt in de Wkb. Daar komt bovenop dat voor veel bouwplannen alleen nog een meldingsplicht gaat gelden, en geen vergunningplicht. Dit gaat op voor veelvoorkomende bouwtypen, zoals rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Gemeenten, vooral in de gebieden waar veel wordt gebouwd, zien hierdoor de legesinkomsten dalen, wat de financiële middelen verder onder druk zet. Gemeenten kampen al met tekorten aan technisch onderlegd personeel, vacatures zijn bijna niet in te vullen.

Intussen nadert de deadline voor de Wkb. De wet wordt op 1 juli dit jaar tegelijkertijd met de Omgevingswet van kracht. Maar nog steeds is in Den Haag niet iedereen ervan doorgedrongen, stelt voorzitter Else Poortvliet van BWT Nederland, dat het gebrek aan financiële middelen de molensteen om de nek wordt van het nieuwe stelsel.

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Vereniging BWT al in 2014 onderzoek gedaan naar ‘het toezichtsgat’. Hieruit kwam de noodzaak van alternatieve financiering naar voren. Met dit onderzoek is niets gedaan, aldus Poortvliet.

De Eerste Kamer eist dat gemeenten structureel financiële compensatie krijgen. Het vorige kabinet kaatste deze hete bal door naar het nieuwe kabinet.

Geen enkele ervaring

Wat de Vereniging BWT verder steekt, is dat er nauwelijks met het nieuwe toezichtstelsel is geoefend. ‘Over het gehele land zijn tot nu toe slechts een kleine vijftig proefprojecten afgerond, waardoor pas één op de zes gemeenten met de nieuwe wet heeft kunnen oefenen’, schrijft Poortvliet. ‘Daartegenover staan ook nog eens vele duizenden bouwbedrijven die nog geen enkele ervaring met het vernieuwde toezicht hebben opgedaan.’

Vorig jaar maart wezen de vier grote steden erop dat de bouwproductie in gevaar komt als gemeenten onvoldoende ervaring met de Wkb kunnen opdoen. Ook toen waren er al grote problemen met het opzetten van proefprojecten.

Tijdens een deskundigenoverleg in de Eerste Kamer medio december over de invoering van de Omgevingswet trok ook de gemeente Oude IJsselstreek aan de bel. Volgens programmamanager fysieke leefomgeving André Putker zal het systeem vastlopen: voor kleine bouwondernemers. en voor particulieren die een eigen huis willen bouwen of verbouwen.

Putker voorziet een groot tekort aan gecertificeerde kwaliteitsborgers, en bijgevolg hoge tarieven. ‘We horen dat een burger voor een eenvoudige dakkapel straks ongeveer 1500 euro kwijt is aan de kwaliteitsborger. Voor een enkele woning zingt het bedrag van zo’n 6000 euro rond. Wat niet in verhouding staat tot de huidige kosten. Maar wij kunnen als gemeente niet toestaan dat er zónder kwaliteitsborger wordt gebouwd. Dus dan gaat het bouwproject gewoon niet door.’

Putker pleit ervoor de Wkb uit te stellen. Of, nog beter in zijn ogen, helemaal af te zien van de invoering van de wet.