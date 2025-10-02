Maatregelen voor behoud middenhuurwoningen

Minister Keijzer heeft vier voorstellen naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd om particuliere verhuurders van middenhuurwoningen meer ruimte te geven, vooral in grote steden.

Het doel van deze aanpassingen is het tegengaan van uitponden, oftewel de verkoop van huurwoningen door particuliere verhuurders omdat verhuur minder rendabel is geworden. Met deze maatregelen hoopt de minister het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten en verhuur voor eigenaren aantrekkelijker te maken.

Drie van de vier voorstellen betreffen aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel dat gebruikt wordt om huurprijzen te bepalen:

Er wordt een WOZ-prijsopslag geïntroduceerd. Hierdoor kunnen verhuurders op populaire locaties, waar de WOZ-cap geldt en het meetellen van een hoge WOZ-waarde in de huurprijs beperkt is, toch de maximale huurprijs vragen bij het oorspronkelijke puntentotaal, zonder dat de woning uit het middensegment valt.

De WOZ-waarde van kleine rijksmonumenten gaat zwaarder wegen in de huurprijscalculatie, wat betekent dat voor deze woningen een hogere huurprijs mag worden gevraagd.

De minpunten voor woningen zonder buitenruimte (voorheen vijf minpunten) worden afgeschaft.

Deze wijzigingen betekenen concreet dat de verhuur van middenhuurwoningen in vooral stedelijke gebieden rendabeler blijft voor particuliere verhuurders, zodat zij hun woningen niet massaal verkopen[a]. Verhuurders mogen de nieuwe maximale huurprijs alleen vragen bij afsluiten van een nieuw contract; voor zittende huurders geldt de reguliere wettelijke huurverhoging.

Een vierde maatregel moet het voor alle studenten weer mogelijk maken om een tijdelijk huurcontract af te sluiten, ongeacht of zij in dezelfde gemeente blijven wonen als waar zij studeren. Zo krijgen studenten een gelijkere kans op een kamer met een tijdelijk contract, terwijl tijdelijke contracten verhuurders extra flexibiliteit bieden en uitponden verder voorkomen. Landelijk is bijna de helft van de studentenwoningen in handen van particuliere verhuurders.

Aanleiding voor de voorstellen is monitoring van recente huurwetgeving en fiscale veranderingen, die aantonen dat de private huurmarkt in 2024 licht is gekrompen door het uitponden. Met deze gerichte ingrepen wil minister Keijzer de balans herstellen tussen verhuurbaarheid voor eigenaren en betaalbaarheid voor huurders.