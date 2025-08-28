Woningmarkt blijft muurvast zitten

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwhuizen was in het tweede kwartaal opnieuw lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat betekent minder nieuwbouwwoningen dan gepland. Intussen stijgen de prijzen van bestaande huizen door.

In het tweede kwartaal van 2025 werden voor de nieuwbouw van een kleine 20 duizend woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er 3,3 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw. Voor afgerond 1.500 woningen zijn al eerder afgegeven vergunningen weer ingetrokken. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een graadmeter voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst wordt gebouwd. Woningtransformaties, zoals het ombouwen van kantoren naar woningen, zijn niet in deze cijfers opgenomen.

Vergunningen blijven achter bij woningbouwambities

Wanneer de cijfers over het tweede kwartaal worden vergeleken met die van de eerste drie maanden van dit jaar, 18,7 duizend, is er een heel lichte stijging te zien. Ten opzichte van het laatste kwartaal 2024 is er echter nog altijd sprake van een forse daling van 29,2 duizend naar 20 duizend. Het aantal afgeblazen woningen kwam in Q1 uit op 570 woningen en in Q4 van 2024 op 3000. Om het woningtekort op te lossen moeten er jaarlijks minstens 100.000 woningen worden bijgebouwd.

Nieuwe rekenmethode

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is afgelopen kwartaal voor het eerst gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Die cijfers zijn beschikbaar vanaf 2015. Het CBS haalde tot nu toe de informatie op via een maandelijkse enquête onder gemeenten. Dankzij de overstap naar de BAG zijn nu ook cijfers beschikbaar over het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor de vergunning weer is ingetrokken.

Minder nieuwbouwwoningen

In het tweede kwartaal van 2025 zijn 16 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen, 1.100 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Naast nieuwbouw worden er ook woningen toegevoegd en onttrokken aan de voorraad door verbouwingen, zoals samenvoegingen en splitsingen en sloop van bestaande woningen. In het tweede kwartaal van 2025 zijn er in totaal 2.300 woningen gesloopt, 2.400 door verbouw aan de voorraad onttrokken, 4.200 woningen door ver- of aanbouw toegevoegd, en 400 woningen netto toegevoegd door administratieve correcties. In totaal zijn er dus netto 15,9 duizend woningen aan de voorraad toegevoegd.

Huizenprijzen stijgen door

De huizenprijzen zijn intussen in juli verder gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen lagen gemiddeld 8,6 procent hoger dan in juli 2024. Ten opzichte van juni 2025 stegen de prijzen in juli met 0,7 procent, aldus de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland, van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend weer stijgend. Afgelopen maand lagen de prijzen gemiddeld 13,5 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022. Een koophuis is hiermee nog verder buiten bereik gekomen van starters en mensen met een modaal inkomen.

Twee ton voor 20 m2

Een klein onderzoek in het Parool liet zien dat een single met een modaal inkomen (46.500 euro) een hypotheek kan krijgen van maximaal 215.083 euro. Daarmee maakt de potentiële koper kans op slechts 0,1 procent van de huizen op de Amsterdamse woningmarkt. Vorige week waren dat er zes, variërend in grootte van 10 m2 tot 34 m2.

Oplossing ver weg

Verantwoordelijk demissionair minister voor de woningmarkt Mona Keijzer, heeft momenteel niet alleen haar eigen ministerie onder haar hoede, maar ook een deel van de asielportefeuille en tevens neemt ze tijdelijk het ministerschap van Sociale Zaken waar. Veel tijd voor besluitvorming rond de vastgelopen woningmarkt lijkt er de komende tijd daarom niet. Voor elk besluit moet in de Tweede kamer nu bovendien een meerderheid worden gezocht na het vertrek van coalitiepartij NSC uit het demissionair kabinet afgelopen week. En dan is het ook nog verkiezingstijd.