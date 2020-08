Boetes in bijstandszaken berekend met nieuwe norm

Voor de berekening van de boete in bijstandszaken geldt vanaf vandaag een beslagvrije voet van 95 procent van de toepasselijke bijstandsnorm, in plaats van 90 procent. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De CRvB loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze moet op 1 januari 2021 ingaan. Door de uitspraak moeten ook bestuursorganen die een boete opleggen vanaf nu al uitgaan van de wet. Hierbij gaat de beslagvrije voet voor mensen met een schuld en een inkomen op of onder bijstandsniveau, naar een vast percentage van 95 procent van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag.

Oproep

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet mensen met een schuld beschermen tegen een te laag inkomen. In februari vorig jaar riep de staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten op alvast vooruit te lopen op de invoering van deze wet. De CRvB doet dat in de uitspraak van vandaag. Vooral omdat de invoering van de wet niet om inhoudelijke, maar om praktische en technische redenen is uitgesteld. Ook wil de raad verschillen voorkomen ‘met door gemeenten opgelegde boetes waarbij aan de oproep van de staatssecretaris gehoor is gegeven’.

Uitspraak

De zaak bij de CRvB ging om een man met bijstand die een boete kreeg voor het schenden van de zogenoemde inlichtingenverplichting. De gemeente nam volgens de raad van beroep bij de vaststelling van de boete een te hoog benadelingsbedrag als uitgangspunt. Daarom bepaalde de CRvB de hoogte van de boete. In tegenstelling tot de gemeente hield de raad rekening met de huidige financiële omstandigheden van de man. Ook is uitgegaan van de nieuwe beslagvrije voet van 95 procent. De boete is nu 1347,24 euro in plaats van 5467 euro. De gemeente Gilze en Rijen moet de procedurekosten van ruim 2600 euro aan de man vergoeden.