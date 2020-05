Verschillen experimenten bijstand te klein

De resultaten van experimenten om mensen in de bijstand aan het werk te helpen geven staatssecretaris Van Ark geen aanleiding om de Participatiewet aan te passen. De verschillen zijn te klein, blijkt uit de overkoepelende eindrapporten. De kans voor mensen om aan het werk te gaan is niet groter dan voor mensen in de bijstand buiten de experimenten.

De deelnemende gemeenten hadden naar aanleiding van de bijstandsexperimenten wel op aanpassing aangedrongen. Groningen, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Deventer en Nijmegen experimenteerden met drie methodes: een ontheffing voor arbeids- en re-integratieverplichtingen, intensivering van begeleiding en meer mogelijkheden om bij te verdienen. Bij elk experiment zijn de effecten van een interventiegroep afgezet tegen een controlegroep. Het doel was dat bijstandsgerechtigden makkelijker de weg naar werk zouden vinden.

Positieve aandacht

De ervaringen waren positief, maar toonden in de meeste gevallen niet keihard aan dat de uitstroom naar werk hoger was. Wel blijkt uit de experimenten dat ‘positieve aandacht bijdraagt aan het welbevinden, ervaren gezondheid, zelfredzaamheid, sociale participatie en zelfvertrouwen van de deelnemers’. ZonMw en het Centraal Planbureau keken met de experimenten van gemeenten mee. Ze maakten twee overkoepelende eindrapporten: Procesevaluatie experimenten participatiewet en Evaluatie experimenten Participatiewet. Conclusie: ‘er zijn geen wetenschappelijk significante resultaten geboekt ten aanzien van de doelstelling van het experiment, namelijk uitstroom naar voltijd werk’.

Maatwerk

De kans voor mensen om aan het werk te gaan en onafhankelijk te worden van de bijstand is bij de groep in de experimenten niet groter dan voor mensen uit de controlegroepen. Vaak gaat het om mensen die al langdurig in de bijstand zitten en dus een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Er bestaat geen algemene succesformule om hen snel aan werk te helpen. Maatwerk is het sleutelwoord, aldus staatssecretaris Van Ark in een toelichting. Ze ziet dan ook geen reden om de Participatiewet aan te passen.

Extra aandacht

Het is niet zo dat er helemaal niets gedaan wordt met de uitkomsten van de experimenten. Van Ark verwacht dat het ‘de komende, uitzonderlijke tijd een extra uitdaging zal zijn om zo veel mogelijk bijstandsgerechtigden te helpen om mee te doen en een eigen inkomen te verdienen’. Volgens haar moeten juist die mensen die al langer in de bijstand zitten extra aandacht blijven krijgen. ‘Want aandacht helpt. Hierover blijf ik in gesprek met gemeenten, waarbij we alle inzichten die de experimenten hebben opgeleverd goed kunnen benutten.’