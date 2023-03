Europees geld om inwoners mee te laten doen aan maatschappij

Utrechters met schulden die zich melden bij de gemeente worden sinds 2019 sneller geholpen. Dat is het resultaat van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In de eindrapportage van deze actieagenda staat dat in vier jaar tijd de gemiddeldeschuldenlast is gehalveerd, schuldenbewind flink is gedaald en het aantal schuldregelingen bij de afdeling schulddienstverlening meer dan verdubbeld. De... lees verder