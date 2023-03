Utrecht goed op weg met snelle schuldhulpverlening

Utrechters met schulden die zich melden bij de gemeente worden sinds 2019 sneller geholpen. Dat is het resultaat van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij.

In de eindrapportage van deze actieagenda staat dat in vier jaar tijd de gemiddelde

schuldenlast is gehalveerd, schuldenbewind flink is gedaald en het aantal schuldregelingen bij de afdeling schulddienstverlening meer dan verdubbeld. De doorlooptijd tussen het eerste intakegesprek en de start van een schuldregeling is daarnaast in 2 jaar tijd meer dan gehalveerd tot een kleine 5 maanden in 2022.

Andere aanpak

Voor de actieagenda zette de gemeente samen met lokale en landelijke partners ruim veertig nieuwe maatregelen in, zoals het Huishoudboekje, het betrekken van ervaringsdeskundigen, zogenoemde ‘rondkomengesprekken’ en verkorte schuldsanering. Dit loont, zo blijkt uit de eindrapportage.

Wethouder Linda Voortman (werk en inkomen): ‘Door sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen, beter samen te werken en maatwerk en coaching te bieden, hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze Utrechters beter te helpen.’

Halvering schuldenlast

De gemiddelde schuldenlast is in vier jaar tijd meer dan gehalveerd, zo schrijft de gemeente. Waar dit in 2019 nog 44.000 euro was, stond er in 2022 nog 21.300 euro open. Mogelijke verklaringen voor de dalende schuldenlast liggen bij de Utrechtse aanpak, maar ook maatschappelijke trends spelen hierin waarschijnlijk een rol.

Zo hebben meer mensen kleine bijbaantjes, waardoor het huishoudinkomen omhoog gaat, en waren er afgelopen jaren minder faillissementen bij ondernemers (met een dan vaak hoge schuldenlast). Ook zijn er door de steunmaatregelen mogelijk minder hoge en complexe schulden bij inwoners ontstaan, zo staat in de eindrapportage.

Samenwerking op alle fronten

Het aantal dossiers onder schuldenbewind is voor het vierde jaar op rij afgenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is het verbeterde toezicht van de rechtbank op bewindvoerders en de beschikbaarheid van alternatieven, bijvoorbeeld dienstverlening door Stadsgeldbeheer, het huishoudboekje en budgetbeheer.

Daarnaast is ook de samenwerking in de uitvoeringsketen, zoals met schulddienstverlening, buurtteams, U Centraal en Stadsgeldbeheer verbeterd. Dat moet er ook de komende jaren voor zorgen dat meer inwoners met problemen zich sneller melden voor schuldhulp. Utrecht schrijft verder dat er met andere partners in de stad ook samenwerking tot stand is gekomen. Denk aan de rechtbank, bewindvoerders, de Armoedecoalitie, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, deurwaarders en de gezondheidszorg.

Oog voor actualiteit

Officieel is de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij afgelopen per 2023, maar de gemeente gaat onverminderd door met de aanpak van schulden. ‘Er is nog een wereld te winnen met vernieuwing en verbetering van zowel beleid als uitvoering,’ zo schrijft de wethouder in de bijhorende raadsbrief. De focus ligt voorlopig op het borgen van de ontwikkelde acties.

‘We houden daarbij oog voor de actualiteit, zoals de koopkracht- en energiecrisis. Ook bekijken we hoe we succesvolle maatregelen (landelijk) kunnen opschalen,’ aldus de gemeente. Voor de Utrechtse plannen komt in de loop van dit jaar een nieuwe beleidsagenda.