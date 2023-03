Akkoord over verminderen werkdruk jeugdbeschermers

Werkgevers en FNV Jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van het aantal casussen dat ze onder hun hoede hebben. Volgens de vakbond betekent het principeakkoord na maanden van actievoeren een doorbraak voor de vijfduizend jeugdbeschermers. De verwachting is wel dat de wachtlijst door het akkoord in eerste instantie oploopt.

Dat meldt FNV Jeugdzorg. Jeugdbeschermers zouden nu gemiddeld twee keer zoveel kinderen en gezinnen bijstaan dan maximaal zou mogen. Op 1 mei vindt een inventarisatie van het exacte aantal maatregelen per jeugdbeschermer plaats, en vanaf dan wordt het aantal zaken stapsgewijs teruggebracht.

Akkoord

Volgens de afspraken in het akkoord moeten zij uiteindelijk twaalf zogenoemde kinderbeschermingsmaatregelen onder hun hoede hebben. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlichten van de administratieve druk en het verbeteren van de werkomstandigheden, aldus FNV Jeugdzorg.

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de FNV, die tot 6 april de tijd hebben om te stemmen. Tot die tijd blijven alle reeds lopende acties doorlopen, laat de vakbond weten.

Doorbraak

Maaike van der Aar, FNV Jeugdzorg-bestuurder, spreekt van een enorme doorbraak. ‘Dit geeft de professionals, die al jarenlang een enorm belangrijke sector overeind houden, eindelijk perspectief. Ook voor kinderen en gezinnen betekent het dat ze daardoor meer tijd en aandacht gaan krijgen dan nu het geval is. We gaan eindelijk ruimte maken voor herstel en opbouw.’