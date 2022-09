Europees geld voor werk en voedselhulp

Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het geld is bedoeld voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede.

De Europese Commissie heeft het Nederlandse programma kortgeleden goedgekeurd. Eerder deze maand kon minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ook al een subsidie uit het ESF melden. Dat ging om 50 miljoen euro voor de begeleiding van werkzoekenden. Gemeenten kunnen dat geld gebruiken voor lopende arbeidsmarktgerichte projecten. Ook mogen ze het besteden om Oekraïense vluchtelingen aan het werk te krijgen.

Grootste deel naar gemeenten

De nieuwe ESF-subsidie is onder meer bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden. Het geld kan ook worden ingezet om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk. Een groot deel van de subsidie, 270 miljoen euro, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen.

Verantwoordelijk minister Schouten maakt voor het eerst ook een deel van de Europese middelen vrij voor voedselhulp, materiele ondersteuning en het tegengaan van armoede onder kinderen. Schouten: ‘Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures.

‘Ook zorgen we voor voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die opgroeien in armoede. Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom. Ze ondersteunen onze nationale doelstellingen en inspanningen, zoals het gelijkwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.’

In veel sectoren kampen werkgevers met toenemende personeelstekorten, waardoor bedrijven niet op volle kracht kunnen draaien. Aan de andere kant zijn er nog veel werklozen die aan de slag willen. Deze groep krijgt meer ondersteuning van gemeenten bij het vinden van een baan. Daarnaast krijgen werkenden vanuit sectorfondsen geld voor bijscholing en andere ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding naar ander werk.

Voedselhulp

Door de hoge inflatie komt een groeiende groep Nederlanders moeilijk rond en neemt armoede toe. Mensen die het door bijvoorbeeld energiekosten financieel niet redden, kunnen tijdelijk een beroep doen op voedselbanken en noodfondsen. De voedselbanken, maar ook andere hulporganisaties zien de hulpvraag de afgelopen maanden sterk stijgen.

Nederland gebruikt bijna 16 miljoen euro ESF-geld voor deze hulp. Die middelen kunnen deels ook gaan naar materiele ondersteuning, bijvoorbeeld schoolspullen voor kinderen en menstruatieproducten voor meisjes die dat niet kunnen betalen.

De hulp moet altijd vergezeld gaan van begeleidende maatregelen die deelname aan de maatschappij bevorderen. De partij die de subsidie ontvangt, dient daarnaast kinderen in armoede te helpen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verstrekken van sportkleding of speelgoed.