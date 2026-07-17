Fors meer meldingen van personen met verward gedrag

De politie heeft in de eerste helft van 2026 ruim 96.000 meldingen ontvangen over personen met verward gedrag. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het aantal meldingen al langere tijd stijgt, is een toename van deze omvang sinds de coronapandemie in 2020 niet meer voorgekomen.

In het merendeel van de gemeenten nam het aantal meldingen toe. Van de twintig grootste gemeenten kende Zaanstad de sterkste stijging: daar lag het aantal meldingen ruim 50 procent hoger dan een jaar eerder. Alleen Almere liet een lichte daling zien. Het aantal meldingen daalde daar van 1.103 naar 1.081.

Amsterdam registreerde met ruim 6.800 meldingen veruit de meeste incidenten. Rotterdam en Den Haag volgen op afstand.

Korpschef Janny Knol waarschuwde eerder dit jaar dat de politie steeds vaker wordt geconfronteerd met maatschappelijke problematiek die niet kan worden opgelost met politie-inzet of het strafrecht. Zij pleitte daarom voor de aanstelling van een regeringscommissaris of een onafhankelijke commissie die het veranderende veiligheidsvraagstuk in brede zin onderzoekt en met nieuwe oplossingen komt.

Bron: ANP, 17 juli 2026