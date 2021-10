Extra opvang vluchtelingen in Rotterdam en regiogemeenten

De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hebben gezamenlijk het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aangeboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor vluchtelingen en statushouders in hun steden.

Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Veel plekken in de asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders. Deze asielzoekers hebben inmiddels een vergunning voor verblijf en wachten nog op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen.

Tijdelijke huisvesting

De extra opvang wordt gerealiseerd op riviercruiseschepen of in andere verblijfmogelijkheden, al naar gelang de beschikbare ruimte van de desbetreffende gemeente. Het gaat om kleinschalige locaties met een capaciteit variërend van 50-70 personen, waar vluchtelingen en/of statushouders tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Rotterdam beschikt over de mogelijkheid om 90 mensen te huisvesten op een van de schepen. De opvang is voor de duur van maximaal twee maanden. Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar zal zijn. Door gezamenlijk als regio elke gemeente een relatief kleine bijdrage te laten leveren, kunnen we een grote bijdrage leveren aan dit nationale probleem en voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang. Ook Amsterdam regelde onlangs extra opvang om de stroom Afghaanse vluchtelingen te helpen opvangen.

Oproep aan regiogemeenten

Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel roepen de overige regiogemeenten op om aan te sluiten bij dit voorstel. En daarmee ook ruimte voor tijdelijke opvang te realiseren. Gemeente Rotterdam heeft de beschikbaarheid van riviercruiseschepen geïnventariseerd en opties voor een aantal schepen vastgelegd. Andere gemeenten kunnen daar desgewenst gebruik van maken, maar ze kunnen natuurlijk ook kiezen voor andere locaties.

Wethouder Vincent Karremans (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) van Rotterdam: ‘Het COA heeft nu een tijdelijk maar weliswaar heel groot probleem en dat willen we graag helpen oplossen op een slimme manier. Bovendien willen we voorkomen dat straks, net als in 2015, asielzoekers in sporthallen moeten verblijven. Daarom steken we op z’n Rotterdams de handen uit de mouwen en lossen we dit zo samen op. Ik ben mijn collega’s in de regio zeer erkentelijk voor hun daadkracht en snelle handelen hierin. En ik hoop dat meer gemeenten zich de komende dagen bij onze ‘coalitie’ aansluiten.’