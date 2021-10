Oproep aan kabinet: stop met foutgevoelige kinderopvangtoeslag

In een paginagrote advertentie in Trouw roepen 33 maatschappelijke organisaties het kabinet op afscheid te nemen van het toeslagensysteem voor kinderopvang. ‘Het stelsel is foutgevoelig en complex en zou zo snel mogelijk aangepast moeten worden zodat de toeslagenaffaire nooit meer kan gebeuren.‘

‘Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel,’ staat in de advertentie. De oproep komt onder meer van gemeentelijke partners. Tot de ondertekenaars behoren Jeugdzorg Nederland, de Algemene Vereniging Schoolleiders, FNV, CNV, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jantje Beton, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.

Afschaffen

De organisaties pleiten voor ‘gratis’ kinderopvang voor alle kinderen en ouders. Het afschaffen van de toeslag zou prioriteit moeten krijgen. ‘Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen.’

De nieuwspagina’s van dezelfde editie van Trouw stemmen ondertussen weinig hoopvol. Het kabinet heeft nog geen idee hoe de ‘vastgelopen hersteloperatie’ van gedupeerde ouders vlotgetrokken kan worden. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen zou zich nog ‘in de beeldvormende fase’ bevinden.

Kwijtschelden

Duizenden ouders raakten gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire. Gemeenten staan berooide ouders bij om hun leven weer op de rit te krijgen. Zeker honderd gemeenten zijn bezig met het kwijtschelden van gemeentelijke schulden. Ook de gemeente Den Haag wacht niet op een landelijke regeling, die per 1 januari 2022 kwijtscheldingen voor slachtoffers van de affaire moet bieden.